Neckertal-Degersheim verliert gegen Thusis-Cazis im Cup

Regionalfussball Der FC Neckertal-Degersheim unterliegt Thusis-Cazis mit 0:3 und verabschiedet sich frühzeitig aus dem Cup-Wettbewerb Drei Tore in der ersten Halbzeit und ein verschossener Elfmeter brechen Neckertal-Degersheim in der zweiten Runde des Ostschweizer Cups das Genick. Beat Lanzendorfer 14.08.2021, 22.19 Uhr

Roberto Manzo konnte sich gegen die gelbe Übermacht selten in Szene setzen. Bild: Beat Lanzendorfer

So richtige Freunde werden der Cup und der FC Neckertal-Degersheim nicht mehr. Nachdem die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren nach einem Freilos jeweils in der zweiten Runde die Segel streichen musste, wiederholte sich die Geschichte. Nach einem Freilos war erneut in der zweiten Runde Endstation.