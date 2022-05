Bütschwil gewinnt bei Neckertal-Degersheim.

Regionalfussball Der FC Bütschwil gewinnt das 3.-Liga-Derby beim FC Neckertal-Degersheim dank eines Tores von Sandro Brunner in der Nachspielzeit mit 3:2 Der Neuling in der 3. Liga bleibt eine der Überraschungen. Mit dem achten Saisonsieg haben sich die Bütschwiler auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Die Bilanz von Neckertal-Degersheim mit bisher gewonnenen 24 Punkten darf sich allerdings auch sehen lassen. Beat Lanzendorfer 05.05.2022, 07.03 Uhr

Bütschwil-Captain Daniel Fäh (vorne), Im Zweikampf mit Patrick Tanner, gehörte wie fast immer zu den auffälligsten Akteuren. Bild: Beat Lanzendorfer

Jetzt hat es Neckertal-Degersheim erstmals in diesem Jahr erwischt. Nachdem die Danuser-Elf im Frühjahr viermal in Folge punkten konnte, setzte es ausgerechnet am Mittwochabend im Derby gegen Bütschwil eine 2:3-Heimniederlage ab.