Der FC Bazenheid trotzt dem Leader einen Punkt ab.

Der FC Bazenheid wächst über sich hinaus und holt nach einer frühen roten Karte in Unterzahl gegen den souveränen Leader Balzers einen Punkt

In der Vorrunde kassierten die Bazenheider Anfang September beim 0:5 in Balzers die höchste Saisonniederlage. Obwohl die Liechtensteiner am Samstag als klarer Favorit anreisten, taten sie sich gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Bazenheider schwer und mussten sich mit einem 1:1 begnügen.