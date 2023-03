Der FC Bazenheid trotzt dem Leader einen Punkt ab.

Regionalfussball Der FC Bazenheid wächst über sich hinaus und holt in Unterzahl gegen den Leader Balzers einen Punkt - Wil 2 verliert Acht-Tore-Spektakel gegen Dardania St.Gallen In der Vorrunde der 2. Liga inter kassierte Bazenheid Anfang September beim 0:5 in Balzers die höchste Saisonniederlage. Obwohl die Liechtensteiner am Samstag als klarer Favorit anreisten, taten sie sich gegen die Bazenheider schwer und mussten sich mit einem 1:1 begnügen. Der FC Wil 2 verliert gegen Aufsteiger Dardania St.Gallen Beat Lanzendorfer 25.03.2023, 20.56 Uhr

Die Bazenheider, am Ball Roman Scardanzan, holten sich gegen Balzers einen verdienten Punkt. Links: Roman Bollhalder, der nach elfmonatiger Verletzungspause ein starkes Debüt zeigte. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach gut dreissig Minuten sprach wenig dafür, dass die Bazenheider im Spiel gegen den souveränen Tabellenführer Balzers noch etwas reissen könnten.

Die Liechtensteiner lagen durch ein Tor in der 23. Minute mit 1:0 vorn und nach einem harten Einsteigen gegen seinen Gegenspieler war der Arbeitstag für Giovanni Pentrelli vorzeitig beendet – er kassierte die rote Karte.

Die Einheimischen wachsen über sich hinaus

Balzers, das die Tabelle vor dem Spieltag mit acht und mehr Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz anführte, war zwar zumeist feldüberlegen, wirkte vor dem gegnerischen Gehäuse bis auf den einen Treffer aber ideenlos. Daran sollte sich mit Fortdauer der Partie wenig ändern. Wurde es trotzdem einmal brenzlig, war Schlussmann Aziri auf der Höhe seiner Aufgabe und verhinderte weiteres Ungemach mit teils spektakulären Paraden.

Als die Einheimischen bemerkten, dass hier noch etwas gehen könnte, suchten sie ihr Heil in der Offensive und wurden prompt belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Bazenheid-Captain Marc Ott nahm Anlauf und verwandelte nach 70 Minuten abgeklärt zum Ausgleich.

Philipp Roth hat den Siegtreffer auf dem Fuss

Balzers, von der Gegenwehr und vom Ausgleich überrascht, schaltete in der Schlussphase nochmals einen Gang höher und wollte mit aller Kraft den Sieg erzwingen. Es hätte aber ganz anders kommen können. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Schlussmann Biscer einen von Philipp Roth abgegebenen Schuss in extremis abwehren konnte. Danach war Schluss und die Bazenheider freuten sich überschwänglich, in Unterzahl dem Leader einen Punkt abgetrotzt zu haben.

Einer strahlte dabei noch etwas mehr als seine Teamkameraden. Roman Bollhalder spielte erstmals wieder nach seinem im April 2022 erlittenen Kreuzbandriss über die volle Distanz. Er bot dabei eine überragende Leistung und sagte nach Spielschluss: «Ich bin total platt, habe keine Beschwerden und glücklich, dass wir uns mit einer starken Leistung einen Punkt verdient haben.»

Wil 2 verliert Acht-Tore-Spektakel

Die zweite Mannschaft des FC Wil ist am Samstagabend mit breiter Brust nach St.Gallen gereist. Denn im Hinspiel konnte man Aufsteiger KF Dardania St.Gallen gleich mit 5:0 abfertigen. Nach dem Sieg gegen Rapperswil-Jona 2 am vergangenen Wochenende wollte Wil also nachdoppeln.

Das gelang dem FC Wil 2 jedoch nicht. An diesem Tag waren die St.Galler das bessere Team. Die Fabinho-Elf kam nicht an die Leistungen der letzten Wochen heran. Das Spiel gegen Dardania St.Gallen ging mit 3:5 verloren. Vor allem in der Wiler Verteidigung gab es immer wieder Fehler. Auch deshalb kassierten die Äbtestädter vier Tore nach Standardsituationen. Die Tore von Andi Salihi in der 27., Rafet Baralija in der 48. und Donart Asani in der 90. Minute reichten nicht für einen Punktgewinn aus.

So muss sich der FC Wil 2 in der Rückrunde der 2. Liga inter zum ersten Mal geschlagen geben. Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr der FC Amriswil.