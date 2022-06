Bazenheid verliert zum Abschluss der Saison Chur 97 mit 0:2.

Regionalfussball Der FC Bazenheid unterliegt im letzten Meisterschaftsspiel Chur 97 mit 0:2, blickt aber trotzdem auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück Für den FC Bazenheid ist am Samstag eine Meisterschaft zu Ende gegangen, die zu Beginn mit vielen Fragezeichen behaftet war. Nun folgt am nächsten Samstag noch das Cupspiel in Ibach, in dem sich die Toggenburger erstmals nach sechs Jahren wieder für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren können. Beat Lanzendorfer 12.06.2022, 06.58 Uhr

Von links: Präsident Danny Lüthi, «Topscorer» Giovanni Pentrelli, «Spieler des Jahres» Bruno Donnici, «Publikumsliebling» Roman Scardanzan und Sportchef Dejan Baumann. Bild: Pascale Lüthi

Niederlagen sind immer ärgerlich. Das 0:2 am Samstag gegen Chur 97 konnten die Bazenheider aber verschmerzen. Es konnte die Freude über eine erfolgreiche Saison nicht trüben.

Danach wurde Torjäger Giovanni Pentrelli als Topscorer (14 Tore/10 Torvorlagen) geehrt, Schlussmann Bruno Donnici zum «Spieler des Jahres» gekürt und Roman Scardanzan mit dem Titel «Publikumsliebling» ausgezeichnet.

Zu guter Letzt verabschiedeten Präsident Danny Lüthi und Sportchef Dejan Baumann Coach Rui Luis. Ihn zieht es zu seinem Stammverein Frauenfeld zurück.

Nun folgt das wichtige Cupspiel in Ibach

Bazenheid beendet die Saison somit mit 40 Punkten auf Platz 8, Chur 97 konnte in der Tabelle Frauenfeld noch überholen und sich auf Platz 10 verbessern. Nebst dem vorher bereits feststehenden Aufsteiger Kreuzlingen steigt auch Weesen in die 1. Liga auf. Den Weg in die andere Richtung müssen Calcio Kreuzlingen, Seuzach und die Zürcher Blue Stars einschlagen.

Noch können sich die Bazenheider Spieler aber nicht in die Ferien verabschieden. Was nun folgt könnte die erfolgreiche Saison zu einer herausragenden machen. Gewinnen die Bazenheider am nächsten Samstag das Cupspiel in Ibach, stehen sie erstmals nach sechs Jahren wieder in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups.

Dort schlugen sie im August 2016 die Red Stars aus Zürich und erhielten anschliessend die Berner Young Boys zugelost. Es könnte sich also lohnen, die Konzentration noch eine Woche hochzuhalten.

