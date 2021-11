Der FC Bazenheid fährt als Favorit nach Chur.

Regionalfussball Als Favorit nach Chur: Der FC Bazenheid beendet am Samstag den Punktspielbetrieb in der 2. Liga interregional Der Vergleich am Samstagnachmittag an der Ringstrasse zwischen Chur 97 und Bazenheid könnte auch mit Enttäuschung gegen Überraschung umschrieben werden. Während sich der Gastgeber als einstiger Aufstiegsfavorit nach hinten orientieren muss, gehören die Toggenburger zu den positiven Erscheinungen der vergangenen Monate. Beat Lanzendorfer 11.11.2021, 14.00 Uhr

David Herren gehörte beim FC Bazenheid zu den vielen Neuzugängen, welche die Erwartungen bisher mehr als erfüllt haben. Bild: Beat Lanzendorfer

In den letzten Monaten ging es beim FC Bazenheid sportlich steil nach oben. Mit Platz 6 und 21 Punkten ist die Mannschaft hervorragend unterwegs. Die positive Entwicklung zeigt sich auch an anderer Front. Mit nur 24 Strafpunkten kassierten die Alttoggenburger in der Gruppe 6 bisher am wenigsten Verwarnungen.

Schweizweit ist es der sechstbeste Wert von 84 Teams hinter Muri (Gruppe 5, 16 Punkte), Rotkreuz (Gruppe 5, 20 Punkte), Schöftland (Gruppe 5, 21 Punkte), Hergiswil (Gruppe 4, 21 Punkte) und Mutschellen (Gruppe 5, 22 Punkte).

Eine Steigerung gegenüber früher

Das war nicht immer so: Die Bazenheider benötigten nach dem Abstieg im Jahre 2012 aus der 2. Liga interregional fünf Anläufe, um wieder an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Dreimal klappte es nicht, weil man gegenüber dem punktgleichen Aufsteiger mehr gelbe und rote Karten kassierte.

Dazu sagt der jetzige Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Bei mir ist das korrekte Auftreten auf dem Platz genauso wichtig wie das sportliche Abschneiden.» Mit diesem Vorsatz bereitet er die Mannschaft auf das letzte Punktspiel in diesem Jahr gegen das kriselnde Chur 97 vor. Eine Woche später kommt es im letzten Spiel des Jahres im Cup zur gleichen Paarung – dann aber in Bazenheid.

Chur 97 ist gut gestartet und dann abgestürzt

Die Bündner starteten als Aufstiegskandidat in die Saison und erfüllten die Erwartungen mit einem 3:2-Erfolg gegen Amriswil. Dann ging es nur noch abwärts, weshalb sich der Verein im Oktober vom Trainer und von zwei Spielern trennte. Besserung trat danach unter Interimstrainer Aleksandar Zarkovic keine ein. Zuletzt setzte es ein 2:3 gegen die Blue Stars ab, was den Zürchern die ersten Saisonpunkte bescherte.

Die Probleme der anderen interessieren Bernhardsgrütter aber herzlich wenig: «Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Stärken und reisen nach Chur, um den siebten Saisonsieg zu holen.» Respekt vor dem Gegner hat er gleichwohl. Dazu sagt er: «Ich habe die Mannschaft bereits spielen gesehen, sie hat mehrere gute Einzelspieler in ihren Reihen, die an guten Tagen die Differenz ausmachen können.» Deshalb geht er am Samstag ab 16 Uhr von einer schwierigen, aber lösbaren Aufgabe aus.