Bütschwiler Frauen bezwingen Rapperswil-Jona 2 deutlich

Regionalfussball Der Aufwärtstrend hält an: Die Bütschwiler Frauen schlagen Rapperswil-Jona 2 mit 3:0 und feiern den vierten Saisonsieg Im Vergleich Sechster gegen Zehnter bleiben die Bütschwiler Frauen ungefährdet und realisieren aufgrund der Chancen einen viel zu knappen Erfolg. Beat Lanzendorfer 31.10.2021, 14.00 Uhr

Mit diesem Schuss gelang der eingewechselten Nicole Scherrer (rechts) das 3:0. Bild: Beat Lanzendorfer

Für die Bütschwiler Frauen müsste es immer Oktober sein. Sie bleiben im zehnten Monat des Jahres ungeschlagen und holen sich in vier Spielen acht Punkte. Letzter Akt war am Sonntagmorgen das 3:0 gegen Rapperswil-Jona 2. Mit einem Total von 14 Zählern aus neun Spielen nähern sie sich in kleinen Schritten der Spitzengruppe an.