Ebnater Frauen schlagen auswärts Au-Berneck.

Den Frauen aus Ebnat-Kappel gelingt beim 3:1-Sieg bei Tabellennachbar Au-Berneck der ideale Start in die Rückrunde

Fünfmal mussten sich die Fussballerinnen aus dem Obertoggenburg in der Vorrunde geschlagen geben. Darunter war das 0:6 am 7. November gegen die Rheintalerinnen aus Au-Berneck. Am Sonntag nahmen die Obertoggenburgerinnen für diese Schmach erfolgreich Revanche.