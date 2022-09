Das Team FF Toggenburg gewinnt das Cupspiel in Mels.

Regionalfussball Das Team FF Toggenburg lässt auch im Cup nichts anbrennen und setzt sich am Mittwoch bei Mels mit 4:0 durch In der Meisterschaft führt das Team Toggenburg nach vier Runden in der 2. Liga die Tabelle ohne Verlustpunkt an. Am Mittwoch galt es nun im Cup gegen das unterklassige Mels einen Charaktertest zu bestehen. Dank dem deutlichen 4:0-Sieg ist dies gelungen. Beat Lanzendorfer 15.09.2022, 07.02 Uhr

Alexandra Brändle, rechts, gehörte beim Erfolg in Mels zu den Torschützinnen. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Team FF Toggenburg gastierte am Mittwochabend im Cup in Mels, in dem es beim dortigen Viertligisten darum ging, in den Viertelfinal des Ostschweizer Cups einzuziehen.

Obwohl die Toggenburgerinnen in der Meisterschaft zwei Ligen höher spielen und dort die Tabelle souverän anführen, war der Vergleich kein Selbstläufer. Trotzdem konnten sich die Gäste am Ende mit 4:0 durchsetzen.

Die Toggenburgerinnen waren gewarnt

Für Trainer Stefan Scherrer kam der Vergleich einem Charaktertest gleich, den seine Spielerinnen zu seiner Freude bestanden hätten. «Ich habe ihnen bei der Besprechung in der Kabine noch einmal aufgezeigt, dass es sich bei Mels um ein eminent starkes Team handelt.»

Die St.Galler Oberländerinnen weisen in der Gruppe 1 der 4. Liga nach vier Runden eine makellose Bilanz auf und haben schon 25 Mal ins Schwarze getroffen. Kommt hinzu, dass die Melserinnen in der vorangegangenen Cuprunde Zweitligist Romanshorn mit 6:0 vom Platz fegten.

Entsprechend konzentriert gingen die Toggenburger Frauen an die Sache heran. Das sollte sich bezahlt machen. Nach einem Eigentor lagen die Gäste nach zwölf Minuten in Führung. Alexandra Brändle erhöhte dann noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0.

Erstes Tor von Livia Forrer

Nach dem Seitenwechsel konnten die Spielerinnen des Teams FF Toggenburg die Konzentration hochhalten und wurden nach knapp einer Stunde mit dem 3:0 belohnt. Corinna Hasler hiess die Torschützin. Den Schlusspunkt einer attraktiven Partie setzte die 17-jährige Livia Forrer nach 73 Minuten mit dem 4:0. Für sie war es der erste Treffer in einem Ernstkampf.

Trotz deutlichem Erfolg fand Trainer Stefan Scherrer nach den neunzig Minuten auch lobende Worte für das unterlegene Team: «Ich gehe davon aus, dass Mels nicht mehr lange in der 4. Liga spielen wird. In der Mannschaft gibt es ein paar sehr gute Fussballerinnen, die das Potenzial für Höheres haben.»

Nun geniessen die Toggenburgerinnen ein paar Tage Pause. Für sie geht es in der Meisterschaft am 24. September in Romanshorn weiter.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.