FF Toggenburg schlägt Frauenfeld hoch

Was die Frauen des Teams FF Toggenburg in dieser Saison auf dem Platz abliefern, ist beeindruckend. Der Sieg gegen Frauenfeld war der sechste in Serie. Damit bleibt die Mannschaft um das Trainerduo Stefan Scherrer/Marc Ott in der laufenden Meisterschaft weiterhin makellos.

Beat Lanzendorfer 30.09.2022, 10.00 Uhr