So geht es im Toggenburger Fussball weiter

Regionalfussball Das 3-Liga-Derby Neckertal-Degersheim – Bütschwil steht im Toggenburg am Wochenende im Fokus der Fussballer Die Rückkehr des Winters hat am letzten Wochenende den Spielbetrieb gestoppt. Nun hoffen die Fussballer, dass eine Woche vor der Osterpause der Kampf um Punkte fortgesetzt werden kann. Beat Lanzendorfer 06.04.2022, 15.23 Uhr

Benjamin Gübeli (rechts), hier im Zweikampf mit David Birchler, entschied in der Vorrunde mit seinem Tor das Derby gegen Bütschwil zugunsten von Neckertal-Degersheim. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem am letzten Wochenende der Winter zurückgekehrt ist und sämtliche Spiele mit Toggenburger Beteiligung ausgefallen sind, sieht das Wetter eine Woche vor der Osterpause vielversprechender aus. So gestaltet sich das Programm in den kommenden Tagen:

Viermal verliessen die Bazenheider im letzten Herbst den Platz als Verlierer. Dazu zählt auch das 1:4 am 18. September in Kreuzlingen. Es war zum einen die höchste Saisonniederlage, zum anderen eine Partie, in der die Bazenheider chancenlos blieben. Nun bietet sich gegen den Topfavoriten der Liga die Möglichkeit zur Revanche.

Wobei: Die Thurgauer treten längst nicht mehr so souverän auf wie zu Beginn der Saison, als sie nach fünf Partien das Punktemaximum auf dem Konto hatten. Im Frühjahr sammelte die Mannschaft aus bisher drei Begegnungen lediglich vier Zähler.

Der FC Wattwil Bunt muss nach dem abgesagten Heimspiel gegen Uzwil 2 schon zum zweiten Mal im Frühjahr auswärts antreten. Dieses Mal geht es nach Steinach, wo es die Toggenburger mit einem starken Aufsteiger zu tun bekommen.

Die Mannschaft vom Bodensee sammelte in der Vorrunde 15 Punkte und weil beim Rückrundenstart weitere drei gegen Schmerikon hinzugekommen sind, ist die Reserve auf den Strich auf beruhigende sieben Einheiten angewachsen. Ganz anders sieht die Situation für die Wattwiler aus. Als Viertletzter sind sie in akuter Abstiegsnot.

Ein Tor von Benjamin Gübeli entschied das Derby in der Vorrunde zugunsten von Neckertal-Degersheim. Der Sieger setzte daraufhin seine Siegesserie fort, fiel im zweiten Teil der Vorrunde aber in ein Loch. Ganz anders die Bütschwiler, die einen Steigerungslauf hinlegten. Als Tabellennachbarn auf den Positionen fünf und sechs darf man sich nun auf ein Derby auf Augenhöhe freuen, bei dem die Tagesform entscheidend sein dürfte.

Gegen hinten haben beide nichts zu befürchten, der Weg an die Spitze ist allerdings auch verbaut, hier ist der Vorsprung von Leader Flawil schlichtweg zu gross. Die verschobenen Partien vom letzten Wochenende werden kommende Woche bereits nachgeholt. Neckertal-Degersheim reist am Mittwoch nach Appenzell, Bütschwil empfängt am Gründonnerstag Zuzwil.

Selten war die Ausgangslage derart einseitig wie vor der Partie Kirchberg – Littenheid. Es ist der Vergleich Erster gegen Letzter oder beste Offensive trifft auf schlechteste Defensive. Während Kirchberg in der Hinrunde 29 Mal ins Schwarze traf, musste der Littenheider Torhüter 48 Mal hinter sich greifen. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine herbe Enttäuschung. Für die Kirchberger wäre es der zehnte Vollerfolg in Folge.

Die Ebnat-Kappler müssen sich weiterhin in Geduld üben. Nachdem am letzten Samstag die Rehwiese in Niederstetten unter einer dichten Schneedecke lag und an Fussball nicht zu denken war, geht es für die Obertoggenburger erst am Dienstag, 19. April weiter. Mit Pfyn empfangen sie dann eines jener Teams, das ihnen den zweiten Platz hinter dem designierten Aufsteiger Kirchberg noch streitig machen könnte.

Ende Januar hatten die Bütschwiler Frauen einen Test gegen die liechtensteinische Nationalmannschaft vereinbart. Wegen mehrerer Coronafälle konnte das Spiel aber nicht stattfinden. Nun kommt es trotzdem zu einem Vergleich gegen einen Vertreter aus dem «Ländle».

Und von der Leistungsstärke her, ist Triesen absolut im Bereich der Toggenburgerinnen. Diesen Beweis haben die Bütschwilerinnen schon in der Vorrunde erbracht, als sie trotz Rückstand nach einem furiosen Schlussspurt noch mit 4:1 gewannen.

Die Ebnater Frauen sind mit einem überzeugenden 3:1-Sieg in die Rückrunde Au-Berneck gestartet und möchten den Schwung mitnehmen, um am Sonntagabend auch in Ems jubeln zu können. Die Bündnerinnen liegen lediglich einen Punkt vor Ebnat-Kappel. Ein weiteres Vorrücken in der Tabelle für die Toggenburgerinnen ist also machbar.

Das Programm vom Wochenende 2. Liga interregional, Gruppe 6: Samstag, 16 Uhr, Red Star ZH – Widnau, Rorschach-Goldach – Wil 2, Blue Stars ZH – Seuzach, Frauenfeld – Amriswil; 16.30 Uhr, Calcio Kreuzlingen – Weesen, Chur 97 – SV Schaffhausen; 17.30 Uhr, Bazenheid – Kreuzlingen. 2. Liga, Gruppe 2: Freitag, 20.30 Uhr, Arbon – Henau; Samstag, 16 Uhr, Bischofszell – Sirnach; 17 Uhr, Steinach – Wattwil Bunt; 19.15 Uhr, Uzwil 2 – Bronschhofen; Sonntag, 16 Uhr, Rapperswil-Jona 2 – Linth 04 2; Mittwoch, 20.30 Uhr, Romanshorn – Schmerikon. 3. Liga, Gruppe 3: Donnerstag, 20.15 Uhr, Zuzwil – Gossau; Samstag, 17 Uhr, Wittenbach – Appenzell, Flawil – Rorschach-Goldach; 18 Uhr, Neckertal-Degersheim – Bütschwil; Sonntag, 14 Uhr, Brühl 2 – Teufen; 15 Uhr, Rorschacherberg – Besa; Mittwoch, 20.15 Uhr, Appenzell – Neckertal-Degersheim; Donnerstag, 20.30 Uhr, Bütschwil – Zuzwil. 4. Liga, Gruppe 7: Samstag, 18 Uhr, Wängi 2 – Bazenheid 2, Kirchberg – Littenheid; Sonntag, 11 Uhr, Frauenfeld 3 – Eschlikon, 14 Uhr, Wattwil Bunt 2 – Niederstetten, Mittwoch, 20.15 Uhr, Bazenheid 2 – Pfyn. Frauen, 2. Liga: Samstag, 19 Uhr, Linth-Schwanden – Uzwil; 19.15 Uhr, Romanshorn – Thusis-Cazis, Bütschwil – Triesen; Sonntag, 11 Uhr, Au-Berneck – Widnau; 17 Uhr, Ems – Ebnat-Kappel.