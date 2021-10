Bütschwil ist mit dem Sieg gegen Gossau 2 zurück in der Spur

Regionalfussball Bütschwil zeigt eine starke Reaktion auf die mässige Leistung der Vorwoche und bezwingt Gossau 2 dank zwei späten Toren mit 3:2 Captain Daniel Fäh avanciert beim Bütschwiler Sieg gegen Gossau 2 mit seinen drei Toren zum Matchwinner. Das Spiel war nichts für schwache Nerven – die Einheimischen lagen bis zur 85. Minute mit 1:2 hinten. Beat Lanzendorfer 09.10.2021, 23.10 Uhr

Mit seinen drei Toren war Daniel Fäh (am Ball) der Mann des Spiels. Bild: Beat Lanzendorfer

Aufsteiger Bütschwil ist zurück in der Spur und hat nach einem Drittel der Meisterschaft bereits so viele Punkte gesammelt, dass der Abstieg in dieser Spielzeit kaum noch zum Thema wird.