Rückrundenstart der Fussballer im Toggenburg

Regionalfussball Nächste Toggenburger Teams starten in die Rückrunde: Warum ein 43-Jähriger zum Retter von Wattwil Bunt werden könnte Nach der 2. Liga inter starten am Wochenende weitere Ligen in die Rückrunde. Bis auf Drittligist Neckertal-Degersheim müssen alle Toggenburger Vertreter auswärts antreten. Beat Lanzendorfer 24.03.2022, 12.00 Uhr

Beat Schneider (rechts), hier im April 2019 noch im Trikot des

FC Bazenheid, verstärkt in der Rückrunde die Reihen von Wattwil Bunt. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun kommt wieder Schwung in den Toggenburger Fussball. Nach den Bazenheidern nehmen am Wochenende die Ballkünstlerinnen und Ballkünstler aus Bütschwil, Wattwil, Ebnat-Kappel und dem Neckertal ihren Meisterschaftsbetrieb wieder auf.

FC Bazenheid, 2. Liga inter, Platz 8

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter ist noch Tage nach dem glücklichen Sieg seiner Mannschaft gegen die Zürcher Blue Stars nicht wirklich zufrieden: «Das Resultat kaschiert vieles, was wir alles falsch gemacht haben.» Es brauche von jedem Akteur wieder die Bereitschaft, mehr zu leisten. Berhardsgrütter wird deutlich:

«Leider haben wir zurzeit zu viele Spieler im Kader, die es zu locker nehmen. Wenn wir auf Dauer aber erfolgreich sein wollen, müssen wir alle ins Boot holen.»

Die Bazenheider dürfen sich nicht darauf verlassen, dass ihnen das Glück weiterhin hold bleibt. Im Auswärtsspiel gegen Frauenfeld müssen alle Puzzleteile zusammenpassen, denn der Aufsteiger hat zuletzt beim 1:1 bei Spitzenreiter Weesen bewiesen, wozu er fähig ist. Bei den Toggenburgern muss Pentrelli nach seiner vierten gelben Karte zuschauen, dafür dürfte Teixeira nach seiner Sperre und dem krankheitsbedingten Forfait sein Debüt in den Reihen der Bazenheider geben.

FC Wattwil Bunt, 2. Liga, Platz 8

Vor rund zwei Wochen hat Wattwil Bunt mit Beat Schneider einen Spieler verpflichtet, der sich im Verlauf der Rückrunde zu einem wichtigen Rädchen im jungen Ensemble entwickeln könnte. Zuletzt bis im Sommer 2019 beim FC Bazenheid aktiv, wird der Routinier im April 44(!). Er verfügt aber nach wie vor über eine physische Robustheit, um mit den um teilweise Jahrzehnte jüngeren Mit- und Gegenspielern mithalten zu können. Seine gute Fitness hat er schon beim Cupsieg in St.Margrethen bewiesen.

Gemäss Trainer Jan Rüeger dürfte er auch am Sonntag in Bronschhofen zum Auftakt der Rückrunde zum Einsatz gelangen. «Nach diesem Spiel gegen den Tabellenzweiten wissen wir, was wir in der Vorbereitung geleistet haben», sagt der Wattwiler Trainer. Natürlich sei er nach dem Cupsieg zufrieden. So wirklich aussagekräftig war er aber noch nicht. Das letzte Spiel der Hinrunde gewannen die Wattwiler im Übrigen gegen Bronschhofen mit 2:0. Das Resultat sollte deshalb optimistisch stimmen für den Vergleich mit dem Tabellenzweiten.

FC Bütschwil, 3. Liga, Platz 5

Die Bütschwiler haben als Aufsteiger eine erstaunliche Vorrunde hingelegt. Mit dem Abstieg haben sie längst nichts mehr am Hut. Nun auf Platz 1 zu schielen, wäre bei einem Rückstand von zehn Punkten auf Leader Flawil etwas vermessen. Ein Podestplatz bleibt aber alleweil möglich. Brühl 2 (Platz 2) und Zuzwil (Platz3) haben in den bisherigen elf Runden nur drei respektive zwei Zähler mehr als die Breite-Elf gesammelt.

Ob die Bütschwiler ihre Herbstform konservieren konnten, zeigt sich bereits im Startspiel in Flawil. Das Top-Team der Liga musste bisher erst gegen Teufen (1:2) Federn lassen – und gegen Bütschwil. Die Elf von Trainer Ruedi Eisenhut hat das Potenzial, den Aufstiegsfavoriten ein zweites Mal zu ärgern.

FC Neckertal-Degersheim, 3. Liga, Platz 6

Die Neckertaler legten mit fünf Spielen und ebenso vielen Siegen im Herbst einen Blitzstart hin, der sie ins Feld der Aufstiegsfavoriten katapultierte. Doch dann kam Sand ins Getriebe, bis zur Winterpause kam aus sechs Begegnungen noch ein mickriges Pünktchen hinzu. Immerhin konnte der Abwärtstrend in der Schlussrunde beim 2:2 gegen Rorschacherberg gestoppt werden.

Der Gegner am kommenden Sonntag ist derselbe. Mit fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer ist Rorschacherberg auf jeden Punkt angewiesen. Neckertals Reserve ist mit neun Punkten zwar beruhigend, bei einer Niederlage könnte es aber plötzlich wieder enger werden.

FC Ebnat-Kappel Frauen, 2. Liga, Platz 9

Wer die bisherige Saison der Ebnater Frauen mitverfolgt hat, weiss, dass die Mannschaft nach zwei Runden mit dem Punktemaximum an der Spitze stand. Danach konnte das Tempo nicht gehalten werden. Nun möchte Trainer Lorenzo Simonetti an die Leistungen im August 2021 anknüpfen.

Er weiss sogar, wie das gehen soll: «Wir haben eine positiv verlaufene Vorbereitung hinter uns.» Und dann seien drei Spielerinnen, die in der Vorrunde über einen längeren Zeitraum ausfielen, wieder einsatzbereit. Darunter Topscorerin Selin Roth.

Die Ebnaterinnen gastieren am Sonntag ausgerechnet bei Au-Berneck, gegen das es in der Vorrunde beim 0:6 die höchste Saisonniederlage absetzte. Dazu Simonetti: «Die Spielerinnen müssen noch mutiger werden und mehr selbst von sich überzeugt sein, dann bin ich sicher, dass wir ein positives Resultat erreichen.»

FC Bütschwil Frauen, 2. Liga, Platz 6

Stefan Scherrer, Trainer der Bütschwiler Frauen, sucht nicht nach Ausflüchten, wenn er an die Vorrundenniederlage gegen Thusis-Cazis am 6. November zurückdenkt: «Das 1:3 widerspiegelt die klare Niederlage zu wenig deutlich.» Dem Nuller gegen die Bündnerinnen trauert Scherrer deshalb auch nicht nach. «Es gab in der Vorrunde Niederlagen, die wären zu verhindern gewesen. Diese gehört für mich nicht dazu.»

Trotzdem zeigt sich der Trainer kampfbereit:

«Wir fahren nicht ins Bündnerland, um ein ehrenvolles Resultat zu erreichen, nein, wir wollen gewinnen.»

Ein gutes Trainingslager habe man in der Nähe von Mailand verbracht. Nun soll es in diesem Stil weitergehen.

Nach ihrem Fingerbruch, der mittlerweile ausgeheilt ist, muss sich Torfrau Bernadette Hangartner weiterhin in Geduld üben. Nun bekundet sie Adduktorenprobleme. Angeschlagen ist auch Melanie Thalmann. Trotz Fussproblemen sollte sie bis am Samstag aber fit sein.

Die Spiele vom Wochenende 2. Liga interregional (Gruppe 6): Samstag, 16 Uhr, Frauenfeld – Bazenheid, Blue Stars ZH – Amriswil, Rorschach-Goldach – Kreuzlingen, Chur 97 – Seuzach; 16.30 Uhr, Calcio Kreuzlingen – Wil 2; 17 Uhr, Red Star ZH – SV Schaffhausen; Sonntag, 14 Uhr, Widnau – Weesen. 2. Liga regional (Gruppe 2): Samstag, 17 Uhr, Bischofszell – Henau, Steinach – Schmerikon; 19.15 Uhr, Uzwil 2 – Sirnach; Sonntag, 11 Uhr, Bronschhofen – Wattwil Bunt; 14 Uhr, Linth 04 2 – Arbon, Romanshorn – Rapperswil-Jona. 3. Liga (Gruppe 3): Samstag, 17 Uhr, Flawil – Bütschwil; 17.30 Uhr, Zuzwil – Appenzell; Sonntag, 14.30 Uhr, Besa – Wittenbach; 16 Uhr, Neckertal-Degersheim – Rorschacherberg; 17 Uhr, Brühl 2 – Gossau 2. Dienstag, 20.15 Uhr, Teufen – Rorschach-Goldach 2. Frauen 2. Liga: Samstag, 19 Uhr, Thusis-Cazis – Bütschwil; Sonntag, 11 Uhr, Au-Berneck – Ebnat-Kappel; 13 Uhr, Uzwil – Widnau; 17 Uhr, Ems – Rapperswil-Jona 2. Dienstag, 20.15 Uhr, Linth-Schwanden – Triesen.