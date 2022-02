Bazenheider Senioren gewinnen eigenes Hallenturnier.

Regionalfussball Bazenheider Hallenturnier: Warum das fortgeschrittene Alter kein Hinderungsgrund ist, auf dem Parkett trotzdem zu glänzen Die Seniorengemeinschaft Bazenheid-Kirchberg gewinnt am Freitagabend das eigene Hallenturnier und fegt dabei sämtliche Aktiv-Teams vom Platz. Das Teilnehmerfeld umfasste sieben Mannschaften zwischen der 3. und 5. Liga. Beat Lanzendorfer 26.02.2022, 07.16 Uhr

Die Seniorengemeinschaft Bazenheid-Kirchberg gewann in überragender Manier das Aktivturnier. Bild: Beat Lanzendorfer

Wegen des späteren Termins bekundete das OK des Bazenheider Hallenturniers Mühe, alle Startplätze bei den Aktiven zu vergeben. Mehr aus der Not heraus, sprang die Seniorengemeinschaft Bazenheid-Kirchberg ein. Dabei präsentierte sich die Mannschaft aber keineswegs als Lückenbüsser. Vom Start weg gab sie den Tarif durch und fegte zuerst Bazenheid 2, immerhin in der 4. Liga, mit 6:2 vom Platz.