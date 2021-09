Derby: Bazenheid spielt am Samstag gegen Wil U20

Regionalfussball Bazenheid will die Trendwende im Derby, Bütschwil und Neckertal-Degersheim zu Gast in altehrwürdigen Stadien – die Vorschau auf das Wochenende Nach zwei Niederlagen sollen für den FC Bazenheid gegen den FC Wil U20 die nächsten Punkte her. Sportchef Dejan Baumann sagt, wie das gelingen soll. Auf Bütschwil und Neckertal-Degersheim wartet im Espenmoos und im Paul-Grüniger-Stadion eine spezielle Atmosphäre. Pablo Rohner 30.09.2021, 17.00 Uhr

Am Samstag könnten es Robin Wirth und Roman Scardanzan, (rechts) wieder miteinander zu tun bekommen.

Bild: Benjamin Manser

Nach zwei Niederlagen hintereinander könnte man auch ins Grübeln kommen. Davon sei man beim FC Bazenheid aber weit entfernt, sagt Sportchef Dejan Baumann. Er räumt zwar ein, dass das 2:3 gegen Seuzach die «erste kleine Enttäuschung» der Saison gewesen sei. Doch sei nicht alles schlecht gewesen:

«Die zweite Halbzeit gegen Seuzach war gut. Aber eine gute Halbzeit nicht reicht.»

Im Derby gegen den Nachwuchs des FC Wil soll nun sofort die Trendwende geschafft werden. Ein positives Resultat wäre wichtig, um nicht in eine Negativspirale zu geraten. Baumann betont: «Die Stimmung im Team ist gut. Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen.» Wie man gegen den kommenden Gegner erfolgreich ist, weiss der langjährige Captain des FC Bazenheid aus eigener Erfahrung:

«Gegen Nachwuchsteams ist es wichtig, dass man eine gewisse Härte auf den Platz bringt. Man darf sie nicht in einen Spielrausch kommen lassen.»

Fabinho, Trainer von Wil U20, sagt mit Blick auf das Spiel im Bergholz: «Es ist egal, ob es ein Derby ist oder nicht. Wir wollen unser Spiel machen und attraktiven Fussball spielen.» Nach zwei Niederlagen hat der Wiler Nachwuchs seine letzten vier Spiele gewonnen, spielte dabei aber unter anderem gegen die drei aktuell schlechtesten Teams der Liga.

Steht Agim Nushi gegen Ex-Klub Bütschwil an der Seitenlinie?

Ein schwieriges Spiel hat Wattwil Bunt vor sich. Nach der dritten Saisonniederlage in Arbon kommt mit Rapperswil-Jona 2 der Tabellenführer auf die Grüenau. Doch egal, wie die Resultate am Wochenende ausfallen: Es bleibt eng in der Gruppe 2 der 2. Liga Gerade einmal vier Punkte trennen Arbon auf dem 4. Platz und Schlusslicht Romanshorn.

Am letzten Wochenende musste Agim Nushi, Trainer und gelegentlich Spieler des FC Besa St.Gallen, nach einem schweren Zusammenstoss mit dem Flawiler Goalie zum Untersuch ins Spital. Wenn er am Sonntag im Espenmoos an der Seitenlinie stehen kann, kommt es zum Wiedersehen mit Bütschwil, wo Nushi einst auch spielte.

Die Toggenburger sind zufrieden mit dem Saisonstart. Mit acht Punkten aus fünf Spielen hat Bütschwil nur einen Punkt Rückstand auf das zweitplatzierte Flawil. Gegen Besa, das knapp über dem Strich rangiert, erhofft sich Trainer Ruedi Eisenhut die nächsten Punkte. Er erwarte einen «kampfstarken Gegner» und freue sich auf die spezielle Atmosphäre im alten Stadion des FC St.Gallen.

Geht es für Bütschwils Frauen weiter aufwärts?

Derweil befindet sich Neckertal-Dergersheim weiterhin im Höhenflug. Fünf Siege aus fünf Spielen mit dem besten Torverhältnis der Liga bedeuten die alleinige Tabellenführung. Wie Bütschwil gastiert auch Neckertal-Degersheim an altehrwürdiger Spielstätte in St.Gallen. Im Paul-Grüniger-Stadion wartet am Samstag Brühl 2 und damit ein echter Prüfstein für den Leader. Die St.Galler sind aktuell dritte und haben die wenigsten Gegentore der Liga bekommen.

Mit dem 5:1 gegen Schlusslicht Linth-Schwanden konnten sich die Frauen des FC Bütschwil vergangenes Wochenende etwas Luft gegen hinten verschaffen. Am Sonntag könnte im Rheintal gegen Au-Berneck der Sprung in die obere Tabellenhälfte gelingen. Ebnat-Kappel hat am Wochenende spielfrei.