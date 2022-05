Bazenheid rettet gegen Weesen einen Punkt.

Regionalfussball Bazenheid kann die Leistung vom Mittwoch gegen Amriswil nicht wiederholen und muss sich mit einem 2:2 gegen Weesen zufriedengeben Wer wie die Bazenheider erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, müsste mit dem Punkt glücklich sein. Trotz mässiger Vorstellung wäre gegen Weesen aber auch ein Sieg möglich gewesen. Drei der vier Tore fallen vom Elfmeterpunkt aus. Beat Lanzendorfer 14.05.2022, 21.33 Uhr

Torjäger Giovanni Pentrelli (am Boden) konnte für einmal nicht reüssieren. Bei den vom Schiedsrichter verhängten Strafstössen wurde aber jeweils er im Sechzehner zu Fall gebracht. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer das Spiel am Mittwoch gegen Amriswil gesehen hat, rieb sich am Samstag beim 2:2 gegen Weesen des Öftern verwundert die Augen. Bazenheid konnte nicht ansatzweise an die Leistung drei Tage zuvor anknüpfen.