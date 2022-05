Bütschwiler Frauen gewinnen weiter.

Regionalfussball 3:1-Sieg gegen Linth-Schwanden: Die Bütschwiler Frauen sind in der 2. Liga nach dem fünften Dreier in Serie das Team der Stunde Im Nachtragsspiel gegen Schlusslicht Linth-Schwanden konnten die Bütschwiler Frauen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die Tore gegen den Abstiegskandidaten aus dem Glarnerland schossen Maurine Gübeli und zweimal Alexandra Brändle. Beat Lanzendorfer 11.05.2022, 08.12 Uhr

Alexandra Brändle, am Ball, traf im Nachtragsspiel gegen Linth-Schwanden doppelt. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Höhenflug der Bütschwilerinnen hält an. Das 3:1 am Dienstagabend bei Linth-Schwanden war bereits der fünfte Sieg in Serie. Nach der 0:4-Niederlage zum Start der Rückrunde gegen Thusis-Cazis haben die Toggenburgerinnen die richtigen Schlüsse gezogen und schafften seither einen Erfolg nach dem anderen.