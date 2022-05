Der FC Bütschwil verliert zu Hause gegen den FC Appenzell

Regionalfussball 2:3-Heimniederlage gegen Appenzell: Die Batterien der Bütschwiler Spieler waren leer Nach zuletzt zwei Dreiern fehlte den Akteuren des Toggenburger Drittligisten am Samstag die Kraft, um eine Woche mit dem dritten Sieg innert acht Tagen perfekt abschliessen zu können. Beat Lanzendorfer 08.05.2022, 07.10 Uhr

Claudio Blöchliger (links) und Captain Daniel Fäh schossen die Tore für Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Es hätte eine perfekte Woche für die Bütschwiler werden können. Nach dem 2:0-Sieg am Sonntag in Rorschacherberg folgte am Mittwoch das 3:2 bei Neckertal-Degersheim.