Wattwil Bunt holt gegen Arbon einen Punkt.

Regionalfussball 2:2 gegen Arbon: Ein Unentschieden, das sich für den Zweitligisten Wattwil Bunt wie ein Sieg anfühlt Wattwil Bunt ist in dieser Saison auf jeden Punkt angewiesen, um den Absturz in die 3. Liga vermeiden zu können. Dank einer massiven Leistungssteigerung und trotz eines 0:2-Rückstandes, kam am Sonntag gegen Arbon ein weiterer hinzu. Raphael Dort 09.05.2022, 07.34 Uhr

Jeton Seferi (rechts) hat mit seinem Anschlusstreffer die Wattwiler Aufholjagd lanciert. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil der FC Henau am Samstag sein Spiel in Schmerikon gewinnen konnte, drohte dem FC Wattwil Bunt am Sonntag bei einer Niederlage auf einen der beiden Abstiegsplätze abzurutschen. Es kam nicht dazu, es reichte beim 2:2 gegen Arbon für einen Punkt.

Schon in der Startminute spielten sich die Wattwiler erstmals in den gegnerischen Strafraum. Wer sich dadurch viel Offensivpower des Heimteams versprach, wurde in der Folge etwas enttäuscht.

In der Pause mit 0:2 in Rückstand

Die Wattwiler standen in den Zweikämpfen zu weit weg und es unterliefen ihnen zu viele einfache Fehler. So kontrollierten die Arboner das Geschehen weitestgehend. Ein erster Torjubel der Thurgauer wurde aber durch ein angezeigtes Abseits gestoppt. Nach einer halben Stunde war der Arboner Jubel dann berechtigt.

Captain Joel Haltinner versenkte einen Foulpenalty, nachdem Yannic Porchet seinen Gegenspieler an der seitlichen Strafraumgrenze zu Fall gebracht hatte. Es kam für die Gäste noch besser. Ein ideal getimter Pass in die Schnittstelle ermöglichte Haltinner loszuziehen und abgebrüht überspielte er den Wattwiler Keeper zum 0:2-Pausenresultat.

Grosse Leistungssteigerung wird belohnt

Ein guter Start in die zweite Hälfte wäre für die Wattwiler moralisch wichtig gewesen und diesen erhielten sie. Roger Kuhn gab einen geklärten Ball nicht verloren und mit seiner Flanke von der Eckfahne aus fand er Jeton Seferi, der zum Anschlusstreffer einköpfte.

Wattwil Bunt spielte in der Folge wie verwandelt auf. Deutlich präsenter und besser aufeinander abgestimmt, suchte die Grüenau-Elf den Ausgleich, dem sie teilweise sehr nahe kam. Wegen eines rüden Einsteigens mit offener Sohle handelte sich Rikard Oroshi die direkte Rote Karte ein, damit schwächte sich Arbon für die Schlussphase numerisch.

Tatsächlich konnten die Wattwiler daraus Profit schlagen. Kuhn versenkte einen scharfen Abschluss via Innenpfosten zum Ausgleich. Bei diesem 2:2 blieb es. Es ist ein Punktgewinn, der sich für die Mannschaft um Jan Rüeger und Patric Porchet wie ein Sieg anfühlt. Wattwil Bunt hält sich so in der Tabelle direkt vor der Abstiegszone.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.