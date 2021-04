Regionaler Fussball Aktivfussball wird im Toggenburg weiterhin nicht gespielt, im Hintergrund planen die Klubs aber bereits die Zukunft – eine Übersicht Diese Woche vermeldete der FC Kirchberg, dass die Verträge mit Domenico Esposito (1. Mannschaft) und Yves Lusti (Frauen) um eine weitere Saison verlängert wurden. Andere Vereine sind noch nicht so weit. Beat Lanzendorfer 21.04.2021, 13.20 Uhr

Falls die laufende Saison gewertet werden kann, dürften die Bütschwiler in der kommenden Spielzeit wieder der 3. Liga angehören. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Eine Umfrage bei den anderen Vereinen im Toggenburg hat ergeben, dass erste Gespräche aber ebenfalls stattgefunden haben. Die Ergebnisse im Detail:

Raffael Spescha ist seit Februar 2020 Trainer der Bazenheider. So richtig angekommen kann er sich aber noch nicht fühlen. Die vergangene Saison wurde nach seinem Amtsantritt gar nicht mehr aufgenommen, die laufende nach neun Spielen unterbrochen.

Dejan Baumann, Sportchef FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Grundsätzlich hätten bereits positive Gespräche stattgefunden, sagt Sportchef Dejan Baumann. «Es ist zurzeit aber der falsche Zeitpunkt, um über eine Vertragsverlängerung zu diskutieren. Zudem stehen wir nicht unter Zugzwang.»

Baumann möchte zuerst die Entwicklung der kommenden Wochen abwarten. Sportlich müssen sich die Bazenheider bei einer allfälligen Wiederaufnahme der Meisterschaft gewaltig nach der Decke strecken. Auf Platz 10 eingereiht, schweben sie in akuter Abstiegsgefahr.

Präsident Kurt Schneider ist mit der Arbeit des Duos Jan Rüeger/Patric Porchet zufrieden. «Die Verhandlungen mit unserem Trainerduo führt unser Sportchef Gusti Geiger.» Wegen der unsicheren Lage hänge vieles in der Luft.

Das Wattwiler Trainergespann Jan Rüeger (links) und Patric Porchet. Bild: Beat Lanzendorfer

Schneider geht aber davon aus, dass es für alle Seiten eine gute Lösung geben wird. Auf dem Rasen müssen die Wattwiler einen Gang höher schalten, um das grosse Zittern zu verhindern. Mit zehn Punkten beträgt ihre Reserve auf die Abstiegsplätze lediglich zwei Zähler.

«Wir haben die ersten Gespräche mit Trainer Jürg Stadelmann geführt. Spruchreif ist aber noch nichts», sagt Präsident Ueli Landert, der seit acht Monaten das Zepter bei den Obertoggenburgern in Händen hält. Die Coronapandemie und die Ligazugehörigkeit dürften den Entscheid beeinflussen.

Ueli Landert, Präsident FC Ebnat-Kappel. Bild: PD

Mit drei Punkten aus acht Spielen liegt die Mannschaft lediglich wegen der besseren Fairnesswertung gegenüber Münchwilen knapp über dem Abstiegsstrich.

Markus Danuser steht im dritten Jahr an der Seitenlinie der Neckertaler. Sein erstes Jahr schloss die Mannschaft auf Platz 6 ab. Vor dem Abbruch der letztjährigen Saison stand das Team auf dem ausgezeichneten 3. Zwischenrang. Mit sechs Punkten Rückstand auf Leader Herisau ist es aktuell Platz 7.

Markus Danuser bleibt dem FC Neckertal-Degersheim als Trainer erhalten. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir möchten die erfolgreiche Arbeit mit Markus Danuser weiterführen und konnten uns mit ihm auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen», sagt Präsident Stephen Bosshard, der gleichzeitig die Captainbinde der 1. Mannschaft trägt.

«Mein Weg ist noch nicht zu Ende. Deshalb hänge ich eine weitere Saison an», sagt Trainer Domenico Esposito. Er schätze das gute Umfeld des Vereins und zeigt sich auch von den Typen in seiner Mannschaft angetan: «Ich habe eine super Truppe, mit der ich in der neuen Saison wieder voll angreifen möchte.»

Domenico Esposito hängt beim FC Kirchberg eine weitere Saison an. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Kirchberg hatte vergangenes Jahr insofern Pech, weil er bei der Absage der Meisterschaft die Rangliste in der 4. Liga anführte und auf gutem Weg war, die Rückkehr in die 3. Liga zu realisieren. Die aktuelle Situation schätzt Esposito, der seit Januar 2019 die Kirchberger betreut, so ein.

«Ob überhaupt und mit welchem Modus die Meisterschaft fortgesetzt werden kann, ist nicht so entscheidend. Mit sechs Punkten Rückstand auf Bütschwil dürfte das Aufstiegsrennen sowieso gelaufen sein».

Spitzenreiter Bütschwil könnte das gleiche Schicksal ereilen wie vor Jahresfrist Kirchberg, sollte die Saison erneut nicht zu Ende gespielt werden können. Von so einem Szenario gehen sie auf der Breite aber nicht aus. Hier hoffen die Verantwortlichen weiterhin, dass es Auf- und Absteiger geben wird.

Ruedi Eisenhut, Trainer FC Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

In der 4. Liga konnte die Vorrunde im vergangenen Herbst zwar abgeschlossen werden, was gemäss Reglement Voraussetzung ist, um die Saison werten zu können. Kompliziert wird es trotzdem, falls die oberen Ligen die Meisterschaft nicht abschliessen könnten. Dort ist nämlich noch nicht die Hälfte des Programms absolviert.

Auch deshalb ist die Zukunft von Trainer Ruedi Eisenhut noch nicht abschliessend geklärt. Laut Auskunft von Spikopräsident Martin Raschle würden laufend Gespräche geführt, fix sei aber noch nichts vereinbart. Grundsätzlich würde man es aber begrüssen, wenn die Zusammenarbeit eine Fortsetzung fände. Als Viertelfinalist im Ostschweizer Cup sind die Bütschwiler auch im zweiten Wettbewerb noch vielversprechend unterwegs.

Nach zwei Jahren auf der Breite hat Trainer Hanspeter Schlittler bekanntgegeben, seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Der Pensionär möchte es in Zukunft etwas ruhiger angehen lassen.

Hanspeter Schlittler wird die Bütschwiler Frauen Ende Saison verlassen. Bild: Beat Lanzendorfer

Vorher würde er aber mit der Mannschaft gerne in den Final des Ostschweizer Cups einziehen – falls der Wettbewerb bei der besonderen Lage überhaupt zu Ende gespielt wird. In der Meisterschaft belegen die Bütschwiler Frauen in der Tabelle zurzeit den eher enttäuschenden 6. Zwischenrang.

Schon im letzten Herbst hat das Trainerduo Karalic/Buljubasic seinen Rücktritt erklärt. Die Frauen, aktuelles Schlusslicht in der 2. Liga, benötigen für die Meisterschaft 2021/2022 in jedem Fall eine neue Führungskraft. Kurzfristig konnte eine interne Lösung gefunden werden, sollte es zur Fortsetzung der Saison 2020/2021 kommen.

Die Kirchberger Frauen gehören seit dem Abstieg 2015 aus der Nationalliga B und dem folgenden Rückzug aus der 1. Liga der 3. Liga an. Damals hat Yves Lusti das Traineramt übernommen – und dabei bleibt es. In der zurzeit unterbrochenen Saison belegt die Mannschaft mit 13 Punkten aus acht Spielen den 6. Zwischenrang.