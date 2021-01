Regionalbank Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal: Starke Position im Kundengeschäft ausgebaut Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal hat sich im Jahr des Zusammenschlusses erfreulich entwickelt. Die Kundeneinlagen haben um 5,3% zugelegt. Ebenso sind die Kundenausleihungen um 4,7% angestiegen. Der Jahresgewinn wird mit 1,7 Millionen Franken ausgewiesen. 13.01.2021, 05.00 Uhr

Jubiläum: Vor 100 Jahren wurde in Bütschwil eine Raiffeisenbank gegründet. Bild: Anina Rütsche

(pd/sas) Nachdem die Genossenschafterinnen und Genossenschafter beider Banken dem Zusammenschluss sehr deutlich zugestimmt hatten, konnte die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal den technischen Zusammenschluss Ende Mai 2020 planmässig vollziehen. Wie die Bankleitung in einer Medienmitteilung schreibt, verläuft die Zusammenarbeit mit der Kundschaft erfolgreich. Das Personal habe mit der neuen Organisation den Bankbetrieb kundenorientiert weitergeführt. Die Raiffeisenbank erfreue sich am Rückhalt in der Bevölkerung und im Kreis der Mitglieder.