Zertifikatspflicht: Kirchgemeinden in Wil sehen es positiv

Wil/Toggenburg «Wir wollen die Menschen einbeziehen, nicht ausschliessen»: Wie wird die Zertifikatspflicht in Kirchen umgesetzt? Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht braucht es auch für Gottesdienste mit über 50 Personen ein Covid-Zertifikat. Noch haben aber nicht alle Gläubigen in der Region eines. Lara Wüest Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Maskenpflicht gilt nur noch in jenen Gottesdiensten ohne Zertifikatspflicht und mit maximal 50 Personen. Bild: Keystone

Die Ausweitung der Zertifikatspflicht betrifft auch die Kirchen: Bei Gottesdiensten mit über 50 Besucherinnen und Besucher müssen sie seit dem 13. September ein Zertifikat verlangen. Manche Kirchenmitglieder wollten das verhindern und äusserten sich vor Einführung der Zertifikatspflicht kritisch. Der Kirchenraum müsse für alle Menschen offen sein, war das Argument.

Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt: Kirchgemeinden in der Region setzen jetzt auf einen Mittelweg und versuchen für möglichst viele die Türen offen zu halten. Trotzdem können nicht alle Gläubigen an dem Gottesdienst teilnehmen, den sie gerne besuchen möchten.

Nach Hause oder in einen parallelen Gottesdienst

Die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg, zu der die Kirchen in Wattwil, Lichtensteig und Krinau gehören, hat entschieden, «in der Regel kein Zertifikat zu verlangen». Doch auch da gilt: Nur dann, wenn die 50er-Grenze nicht geknackt wird.

Daniel Klingenberg, reformierter Pfarrer im Mittleren Toggenburg. Bild: PD

Daniel Klingenberg, reformierter Pfarrer im Mittleren Toggenburg, sagt:

«Wir wollen die Menschen einbeziehen, nicht ausschliessen.»

Am Bettag Mitte September verlangte die reformierte Kirche in Wattwil von den Besuchern erstmals das Zertifikat. Das Fazit ist positiv. Klingenberg sagt: «Es lief alles reibungslos ab.»

Doch eine Person musste wieder nach Hause, weil sie kein Zertifikat hatte. Andere Gläubige, die sich im Vorfeld informiert hatten, nahmen am kleineren Gottesdienst in Lichtensteig teil, der parallel durchgeführt wurde und bei dem kein Zertifikat notwendig war.

Daniela Zillig, Präsidentin der reformierten Kirchgemeinde Flawil. Bild: PD

Ohne G kein Zutritt

An Feiertagen, Festsonntagen oder Gottesdiensten mit Taufen müssen auch die Besucher der reformierten Kirche in Flawil ein Zertifikat vorweisen. So war es auch am vergangenen Bettag. 160 Personen fanden da ihren Weg in die Flawiler Kirche. Am Eingang mussten Sie nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.

Daniela Zillig, Präsidentin der Kirchgemeinde, sagt: «Es funktionierte gut.» Die Leute hätten den Gottesdienst ohne Maske mehrheitlich geschätzt. Was Zillig jedoch nicht weiss, ist, wie viele Menschen ohne Zertifikat dem Gottesdienst fernblieben. Sie sagt:

«Es gibt Leute, die kein G haben und nicht kommen können.»

Und das bedauert die Kirchgemeindepräsidentin. Sie sagt: «Wir möchten die Türen für alle öffnen, uns aber natürlich auch an die Vorgaben halten.»

Die reformierte Kirche Flawil hat entschieden, Gottesdienste dann unter Zertifikatspflicht zu stellen, wenn «erfahrungsgemäss mehr als 50 Personen erwartet werden». Die klassischen Sonntagsgottesdienste finden ohne Zertifikatskontrollen statt.

Zertifikatspflicht nicht zu allen durchgedrungen

Andere Kirchen mussten schon Besucher nach Hause schicken, weil sie kein Zertifikat vorweisen konnten. So etwa Kirchen der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg, zu der unter anderem die katholischen Kirchen in Wattwil, Lichtensteig und Oberhelfenschwil gehören. Anna Michel ist stellvertretende Teamkoordinatorin der Seelsorgeeinheit. Sie sagt:

«Weil am vergangenen Bettag der erste Gottesdienst mit Zertifikatspflicht war, ist die Information noch nicht bis zu allen durchgedrungen.»

Auf den Gottesdienst verzichten muss künftig aber niemand. Michel sagt: «In kleineren Pfarreien, wo selten über 50 Personen zum Gottesdienst kommen, und beim Abendgottesdienst in Wattwil braucht man kein Zertifikat.»

Ähnliches gilt für die Katholische Kirchgemeinde Wil. In den grossen Kirchen in Wil führt sie vor allem an den Wochenenden Gottesdienste mit Zertifikat durch. In den kleineren Seelsorgebereichen Bronschhofen, Wilen, Rickenbach und Maria Dreibrunnen mehrheitlich solche ohne. Trotzdem musste auch die Katholische Kirchgemeinde Wil schon einzelne Besucher ohne Zertifikat nach Hause schicken. Thomas Feller sagt:

«Bis alle Besucherinnen und Besucher die Regeln verinnerlicht haben, braucht es noch Zeit.»

Feller ist Leiter Verwaltung und Dienste der Kirchgemeinde.

Er zieht aber insgesamt eine positive Bilanz. «Die Besucherinnen und Besucher schätzen es sehr, dass sie in diesen Gottesdiensten die Maske abnehmen können», sagt Feller. Allerdings gibt es nun auch jene, die den Kirchen fernbleiben. «Wir haben einen kleinen Rückgang der Besuchenden, da noch nicht alle geimpft sind.»

Ein anderer Weg

Viele Kirchen in der Region bieten also Gottesdienst mit und ohne Zertifikat an. Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil geht jedoch einen anderen Weg. Pfarrer René Schärer sagt:

«Wir haben beschlossen, bis Ende Oktober vorerst eine Zertifikatspflicht einzuführen.»

Der Grund: Für die Kirchgemeinde ist es jeweils schwer abzuschätzen, wie viele Personen zu einem Gottesdienst kommen. Schärer sagt: «Wenn wir für einen Sonntagsgottesdienst je nach Besucherzahl verschiedene Varianten fahren müssen, wird es für alle Beteiligten kompliziert.» Zudem sieht Schärer in der Zertifikatspflicht einen wichtigen Vorteil: den Gottesdienst ohne Maske.