Region wil/toggenburg Erste Kurven im echten Schnee: Diese Skilifte sind bereits in die Saison gestartet Bleibt der Schnee liegen, so steht dem Wintersport auch in kleineren und tiefer gelegenen Skigebieten nichts im Wege. Viele Anlagen haben in den vergangenen Tagen die Saison eröffnet. Beat Lanzendorfer und Sabine Camedda 11.12.2020, 05.00 Uhr

Der Skilift in Oberhelfenschwil ist seit vergangenem Sonntag in Betrieb. Bild: Beat Lanzendorfer

Nur wenige Tage nach dem meteorologischen Winterbeginn am 1. Dezember hat es bis in die Niederungen geschneit. Sehr zur Freude vieler. Die Betreiber von Skiliften, Schlittelpisten und Langlaufloipen haben seither viele Stunden investiert, um das Wintersportvergnügen zu ermöglichen.

Für wie lange, ist allerdings noch nicht sicher. Denn die Politik spricht über eine Schliessung der Skigebiete am 22. Dezember. Die Coronapandemie fordert auch bei den Anlagen und in den Restaurants, Skihütten und Skihäusern Schutzmassnahmen. In den geschlossenen Bahnen, auf Sesselbahnen und auf Skiliften ist das Tragen einer Schutzmaske Pflicht.

Beim Einkehren gelten in erster Linie die Richtlinien der Gastronomie mit einer Schutzmaskenpflicht für alle, die nicht am Tisch sitzen, und einer Obergrenze von vier Personen pro Tisch. Die Wintersportgebiete haben die Schutzkonzepte auf ihren Internetseiten beschrieben.

Das Hochplateau kann man auf einem Winterwanderweg von Wildhaus aus oder mit der solarbetriebenen Seilbahn erreichen. Diese ist täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb. Auf Gamplüt kann man die Sonne und den Schnee geniessen oder eine Wanderung mit oder ohne Schneeschuhen unternehmen. Wer es schneller möchte, kann über die Schlittelpiste ins Tal sausen.

www.gampluet.ch

Pulver gut melden die beiden Skigebiete im Obertoggenburg. Die Toggenburger Bergbahnen AG hat bereits am Mittwoch die Lifte auf der Achse Alt St.Johann–Sellamatt–Ruestel eröffnet. Ebenso ist Winterbetrieb ins Kinderland in Alt St.Johann eingekehrt. Auf der Achse Unterwasser–Iltios–Chä­serrugg soll die Wintersaison am Samstag, 12. Dezember, starten. Auch im Skigebiet von Wildhaus laufen die Bahnen ab dem 12. Dezember.

www.chaeserrugg.ch / www.wildhaus.ch

Im Skigebiet auf der Wolzenalp gibt es Pisten für alle Wintersportfans. Bild: PD

Das Skigebiet auf der Wolzenalp, das voraussichtlich ab dem 19. Dezember geöffnet ist, hat seine Reize. Mehr oder weniger anspruchsvolle Pisten aus Naturschnee sind ebenso zu finden wie Möglichkeiten zum Freeriden im Pulverschnee. Winterwanderer finden auf präparierten Wegen eine fast unberührte Natur mit Sicht auf den Speer, den Säntis und die Churfirsten. Ausserdem führt eine präparierte Schlittelpiste abseits der Skipiste vom Rietbach ins Tal.

www.wolzenalp.ch

Ein Zielpublikum für den Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel zu bestimmen, ist nicht einfach. Familien fühlen sich wohl, Jugendliche können im Funpark Tricks üben, Erwachsene können die unterschiedlich schweren Pisten befahren und Skitourenfahrer können den Skilift als Ausgangspunkt für Touren nehmen. Neu kommen auch Schlittler auf ihre Kosten, für die eine eigene Piste präpariert wird. Sofern es die Schneeverhältnisse zulassen, startet die Saison am 19. Dezember.

Der Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel kann nicht mehr nur von Skifahrern benutzt werden, sondern auch von Schlittlern. Bild: PD

www.skilift-tanzboden.ch

Betriebsleiter Hansueli Rechsteiner zeigt sich zufrieden, dass der Zauberteppich und der Tellerlift seit Mittwoch in Betrieb sind. «Letztes Jahr konnten wir die Anlage wegen des fehlenden Schnees keinen Tag laufen lassen. Aktuell betrage die Schneehöhe etwa 40 Zentimeter. Falls es so bleibe, laufe die Anlage unter der Woche von 13 bis 16.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16.30 Uhr.

www.skilifthemberg.ch

Anlagechef Hans Brunner hat entschieden, den Betrieb in dieser Woche noch nicht aufzunehmen, weil aufs Wochenende wärmere Temperaturen angesagt sind. Weitere Informationen können der Website entnommen werden.

www.schneerde.ch

Wer in Mosnang Skifahren will, muss sich noch in Geduld üben. Bild: Beat Lanzendorfer

«Weil die Schneedecke relativ dünn ist und unser Skilift in einem steilen Gelände steht, ist das Walzen nicht möglich, deshalb können wir die Anlage noch nicht in Betrieb nehmen», sagt Martin Bollhalder, Präsident der Aktiengesellschaft. Sobald es aber losgehe, laufe der Skilift Hochwacht unter der Woche von 13 bis 16 Uhr sowie Samstag/Sonntag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

www.mosnang.ch

Der Skilift in Gähwil ist seit dieser Woche in Betrieb. Bild: Beat Lanzendorfer

Trotz widriger äusserer Bedingungen zeigt sich Betriebsleiter Theo Messmer zufrieden. Er musste sich lange gedulden, bis er den Schalter des Skiliftes am Hamberg wieder auf Start umlegen durfte. Seit Mittwoch ist die Anlage in Betrieb. Dazu zählen ein Pony- und ein Skilift sowie der Zauberteppich. Die Öffnungszeiten: unter der Woche von 13 bis 16.30 Uhr, am Wochenende durchgehend von 9.30 bis 16.30 Uhr.

www.gaehwil.ch

Die Skisaison hat verheissungsvoll begonnen. Der Skilift kann seit letztem Sonntag genutzt werden. Bleibt der Schnee liegen, ist die Anlage täglich zwischen 13.15 und 16.45 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag zusätzlich von 10 bis 12.30. Freitag und Samstag sind Gäste auch zwischen 19.30 und 21.45 Uhr willkommen.

www.skilift-oberhelfenschwil.ch

Die Verantwortlichen sind in den Startlöchern und lassen den Skilift am Samstag, 12. Dezember, zum ersten Mal laufen. Bei genügend Schnee kann die Anlage jeweils am Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag von 13.30 bis 16.30 genutzt werden. Am Freitag- und Samstagabend wird sogar ein Nachtskifahren angeboten. In den Ferien läuft der Skilift täglich.

www.krinau.ch

Wegen der angespannten Situation um Covid-19 nimmt der Lift in Mogelsberg seinen Betrieb in diesem Winter nicht auf.

www.mogelsberg.ch

Der Skilift Degersheim hat auch bereits seinen Betrieb aufgenommen. Bild: Mareycke Frehner

Bereits Mitte der Woche waren alle drei Anlagen in Betrieb, auch das Nachtskifahren war möglich. Das Skigebiet umfasst zwei Bügellifte, die jeweils mehrere Pisten erschliessen. Kinder, die sich erstmals mit den Ski anfreunden müssen, sind am Ponylift am richtigen Ort. Bei diesem gibt es übrigens auch einen kleinen Funpark.

skilift-degersheim.ch