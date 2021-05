REGION WIL-TOGGENBURG

Teuerste Oberstufe liegt 4000 Franken über dem kantonalen Durchschnitt: So viel kostet ein Schüler in Ihrer Gemeinde

Das geht ins Geld – jedoch unterschiedlich stark. Während an der gemeinsamen Oberstufe von Oberbüren und Niederbüren ein Schüler pro Jahr knapp 28'000 Franken kostet, sind es an der Primarschule Lütisburg nur gut 13'000 Franken. Die Kosten in der Übersicht.