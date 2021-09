REGION WIL Mann, der Ex-Freundin nicht mehr kontaktieren darf, erreicht am Kreisgericht Toggenburg einen Teilfreispruch Das Zwangsmassnahmengericht hat einem Mann den Kontakt mit der Ex-Freundin und deren Töchtern verboten. Er wehrt sich gegen einen Strafbefehl, in dem die Staatsanwältin ihm vorwirft, er habe das Verbot neunmal missachtet, und erreicht einen Teilfreispruch. Martin Knoepfel Aktualisiert 01.09.2021, 05.00 Uhr

Silhouette eines Fremden in einer regnerischen Nacht. Es handelt sich nicht um den Angeklagten im Prozess vor dem Kreisgericht Toggenburg. Bild: Ded Mityay/Getty

Die Vorfälle, um die es vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig geht, spielen sich im unteren Teil des Toggenburgs ab. Der Angeklagte hat sein ganzes Leben im gleichen Dorf verbracht. Seine Ex-Freundin wohnt in der Nachbarschaft. Der Mann besitzt den türkischen Pass und die Schweizer Niederlassung.

Neun Vorfälle von November 2020 bis im Januar dieses Jahres nennt der Strafbefehl. Laut richterlichem Entscheid darf sich der Angeklagte der Ex-Freundin und deren Töchtern maximal auf 50 Meter nähern. Zudem sind ihm die Kontaktaufnahme und das Betreten des Hauses, in dem die Frauen leben, verboten.

Trotzdem kommt der Mann laut Staatsanwältin mehrfach bis auf 20 oder 30 Meter ans Wohnhaus heran und beobachtet es. Er spricht die Ex-Freundin an, als er sie und eine Tochter trifft. Das gibt er zu. Ebenso, dass er einmal die eine Tochter im Vorbeigehen gefragt habe, ob der Hund der Familie noch lebe. Zudem parkiert er laut Anklage vor dem Wohnhaus der Ex-Freundin. Das bestreitet er.

Busse und Gebühren von total 1650 Franken

«Mehrfacher Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen», lautet der Tatbestand in der Sprache der Juristen. Die Staatsanwältin verhängt eine Busse von 1000 Franken plus 650 Franken Verfahrenskosten. Bussen sind immer unbedingt. Der Fall kam am Dienstag vor das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig, da der Angeklagte den Strafbefehl angefochten hatte.

Der Mann mit Jahrgang 1979 hat eine KV-Lehre gemacht. Nach einigen Jahren hat er sich als Wirt selbstständig gemacht. Er habe davon leben können, antwortet er auf die Frage des Richters. Eine Taggeldversicherung hat der Mann aber offenbar nicht. Seit einigen Monaten ist er krank und lebt von der Sozialhilfe.

Seine Schulden schätzt er auf rund 60'000 Franken. Den Gastrobetrieb, den er zuletzt im Thurgau geführt hat, habe er wegen der Coronapandemie schliessen müssen, sagt der Mann in der Befragung.

Medikamente, die müde machen

Er sei in psychiatrischer Behandlung und lebe sehr zurückgezogen. Medikamente, die er nehme, würden ihn sehr müde machen, gibt der Angeklagte vor Gericht an. Den Alkoholkonsum habe er heute im Griff, beteuert er.

«Ich habe keine Emotionen mehr. Ich kann mich nicht freuen. Ich kann mich nicht aufregen.»

Früher sei er ein fröhlicher Mensch gewesen. Es habe ihm auch nichts ausgemacht, 20 Stunden am Tag zu arbeiten. Heute schaffe er es an manchen Tagen kaum aufzustehen, sagt der Angeklagte.

Freispruch in allen Punkten beantragt

Einen Teil der im Strafbefehl geahndeten Vorfälle bestreitet er. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, er benutze einen Weg, den er hätte meiden müssen. Das sei der kürzeste Weg zu seiner Stammbeiz, sagt der Angeklagte. Der Richter lässt allerdings durchblicken, dass er Restaurantbesuche im November und Dezember 2020 bezweifelt.

Der Angeklagte verteidigt sich vor Kreisgericht selber. Auf Nachfragen bestätigt er, dass er einen Freispruch in allen Punkten anstrebe. Emotionen werden spürbar, als der Mann erzählt, er habe 45 Tage in Untersuchungshaft gesessen. Er sei grundlos eingesperrt worden, sagt er. Dagegen wehre er sich beim Kantonsgericht. Ein Verfahren wegen Verleumdung gegen die Ex-Freundin sei eingestellt worden, klagt der Angeklagte.

Kreisgericht reduziert Busse deutlich

Nach kurzer Beratung spricht der Richter den Mann in drei Anklagepunkten schuldig. Bei sechs Vorwürfen gibt es einen Freispruch. Der Einzelrichter sagt:

«An Schuldsprüchen in den drei Punkten führt kein Weg vorbei.»

In den übrigen Fällen fehlten die Beweise oder es gebe keinen Ungehorsam gegen die Verfügung. Der Grund: Die Verfügung sei zum Teil ungenau abgefasst. Das Annäherungsverbot beziehe sich auf Personen und nicht auf Gebäude, erklärt der Richter in der Kurzbegründung.

Das Gericht reduziert deshalb die Busse auf 200 Franken. Der Angeklagte muss einen Drittel der Verfahrenskosten bezahlen. Er unterzeichnet noch im Gerichtssaal den Verzicht auf einen Weiterzug. Die Staatsanwältin ist nicht gekommen. Es ist noch unklar, ob die Staatsanwaltschaft in Berufung geht.