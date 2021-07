TOGGENBURG/WIL Verwaltungsrat fälschte Urkunde: Firma erhielt Covid-Kredit, obwohl sie keinen Umsatz machte Eine Firma aus der Region erhielt einen Covid-Hilfskredit, obwohl sie keinen Umsatz machte. Der Verantwortliche wurde zu einer unbedingten Strafe verurteilt. Martin Knoepfel Aktualisiert 27.07.2021, 17.00 Uhr

Geldbündel mit Schweizer Franken: Der Verwaltungsrat einer Firma aus der Region machte falsche Angaben, um einen Covid-Hilfskredit zu erhalten. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Der Geschäftszweck im Handelsregister tönt lukrativ. Die Firma bezweckt die Planung und Ausführung von Bauprojekten in der Schweiz und im Ausland. Die Realität ist, zumindest in jüngster Zeit, weniger anziehend. Zwischen Mai 2019 und März 2020 sammelt die Firma definitive Verlustscheine über 25'661 Franken wegen Schulden beim Steueramt und bei Sozialversicherungen.

Im Juni 2020 wartet das Handelsregisteramt nur noch auf die Zustimmung der eidgenössischen Steuerverwaltung, um die Firma im Handelsregister löschen zu können. Das Unternehmen ist seit dem Sommer 2018 in der Region Toggenburg/Wil ansässig, allerdings nur mit einem Briefkasten. Der Angeklagte ist einziges Mitglied des Verwaltungsrats der Firma und zeichnungsberechtigt.



Unbürokratische und rasche Liquiditätshilfe

Rückblende: Im März 2020 beschloss der Bundesrat die ausserordentliche Lage. Zahlreiche Firmen mussten ihre Geschäftstätigkeit vorerst aussetzen und hatten keine Einnahmen mehr. Auch an und für sich solventen Firmen drohte wegen des Mangels an flüssigen Mitteln die Insolvenz. Eine Welle von Bankrotten und ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit hätte die Folge sein können.

Ende März wurde deshalb zusätzlich zu anderen, schon bestehenden Massnahmen ein Hilfsprogramm gestartet. Selbstständigerwerbende und Firmen konnten Bankkredite bis zu einer halben Million Franken beantragen.

Keine Prüfung der Kreditwürdigkeit der Gesuchsteller

Die Kredite wurde ohne nähere Prüfung der finanziellen Lage der Firmen gesprochen und der Bund sicherte den Banken zu, dass er Ausfälle bei solchen Krediten übernehmen würde. Die Kredite durften von den Firmen aber nur dazu verwendet werden, Liquiditätsbedürfnisse zu decken.



Der Angeklagte beantragte und erhielt noch im März 2020 einen Covid-Hilfskredit. Dabei gab er an, dass seine Firma durch die Coronapandemie erheblich beeinträchtigt sei. Den Jahresumsatz seiner Firma schätzte er im Kreditantrag auf 108'000 Franken. In Wirklichkeit erzielte das Unternehmen seit dem November 2019 keinen Umsatz mehr.



Am 31. März 2020 ging der Kredit auf einem Bankkonto der Firma ein. Am gleichen Tag bezog der Angeklagte an einem Bankomaten von diesem Konto 2670 Franken.

Im November 2020 blockierte die Staatsanwaltschaft ein Konto der betreffenden Firma. Der ausbezahlte Covid-Hilfskredit konnte deshalb vollständig zurückgeholt werden. Nicht feststellen liess sich, weshalb die Sache aufgeflogen war.



Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig

Wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilte die Staatsanwältin beim Untersuchungsamt Gossau den Angeklagten zu einer unbedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken. Dazu kommt eine Busse von 300 Franken wegen der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher.

Der Angeklagte habe sich den Umstand zu Nutzen gemacht, dass keine genaue Prüfung des Kreditgesuchs stattgefunden habe. Das heisst es im Strafbefehl, der dieser Zeitung vorliegt. Der Strafbefehl ist rechtskräftig, das heisst, der Angeklagte anerkennt die Vorwürfe.



Bei Geldstrafen hängt die Anzahl der Tagessätze davon ab, wie schwer die Schuld ist. Die Höhe der Tagessätze wird bestimmt durch das Einkommen und Vermögen des Angeklagten. Dieser Angeklagte muss im Moment wegen einer Lohnpfändung schmal durch.



Diverse Vorstrafen des Angeklagten

Allerdings ist er kein unbeschriebenes Blatt. 2014 wurde er wegen Veruntreuung verurteilt. 2016 folgten mehrfache Urkundenfälschung und Drogendelikte. 2017 hat der Angeklagte das Sportförderungs- und das Heilmittelgesetz verletzt. Die Geldstrafe ist deshalb unbedingt. Bussen sind in jedem Fall zu bezahlen. Mitsamt den Verfahrenskosten gibt das eine Rechnung von 2600 Franken.