Region Toggenburg Stärkung des Veloverkehrs: Darum soll ein Radweg die Toggenburger Gemeinden miteinander verbinden Velofahren ist in – nicht nur in der Freizeit, sondern auch immer mehr im Alltag. Dem trägt die Region Toggenburg Rechnung und will zusammen mit den Gemeinden und dem Kanton das Velonetz in der Talsohle ausbauen und sicherer machen. Schon bald sollen Schwachstellen behoben werden. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Die Sicherheit der Velofahrer soll an einigen Punkten verbessert werden, auch hier zwischen Dietfurt und Lichtensteig. Bild: PD

Mit dem Fahrrad oder E-Bike zur Arbeit: Dieser Trend soll in der Region Toggenburg gestärkt werden. Dafür hat die Region Toggenburg ein Projekt für eine durchgehende Radroute durchs Toggenburg – von Wil bis Wildhaus – geplant.

Diese soll in erster Linie dem Alltagsverkehr dienen. Also denjenigen Personen, die mit dem Velo zur Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen oder zu Besuchen fahren. Deren Bedürfnisse unterscheiden sich wesentlich vom Freizeitverkehr. Daniel Blatter, Geschäftsführer der Region Toggenburg, erklärt:

«Beim Alltagsverkehr heisst das Ziel durchfahren. Man will möglichst schnell und auf direktem Weg vom Start zum Zielort kommen.»

Das Gegenstück nennt man Freizeitverkehr, bei dem das Befahren im Mittelpunkt steht. Dafür steht das angenehme Fahren in einem attraktiven Umfeld mit hohem Erlebniswert.

Sicher, direkt und von der Fahrbahn abgetrennt

Daniel Blatter, Geschäftsführer Region Toggenburg. Bild: PD

Für das Velofahren als Freizeitvergnügen gibt es im Toggenburg mehrere Routen, die unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden und die sowohl mit Velos als auch mit Bikes und E-Bikes befahrbar sind. Deshalb setzt die Region Toggenburg den Fokus auf eine Alltagsroute, die durch die Talsohlen des Thurtals und des Neckertals führt.

Sie soll vier Kriterien erfüllen: Sicherheit, Kohärenz, Direktheit und Komfort. Die Velofahrerinnen und Velofahrer sollen sich auf der Route, die eine geringe Unfallgefahr birgt, sicher fühlen. Die Route soll gut geführt sein und möglichst durchgängig. Sie soll direkt durch das Tal führen, ohne grosse Umwege und Niveauunterschiede, ausserdem mit wenig Behinderungen, barrierefrei und von den Fahrbahnen zumindest optisch abgetrennt.

Heutige Radroute hat über 100 Schwachstellen

Dabei muss das Rad aber nicht neu erfunden werden. Bereits heute gibt es in vielen Dorfdurchfahrten signalisierte Radstreifen auf der Fahrbahn. An einigen Ausserortsstrecken befindet sich entweder ein Radstreifen oder ein gänzlich abgetrennter Radweg neben der Hauptstrasse.

Mehrere Planungsschritte bis zur Umsetzung Die Region Toggenburg hat das heute bestehende Veloverkehrsnetz im Talgrund zwischen Wil und Wildhaus aufgenommen und mittels Besichtigungen vor Ort und Fotodokumentationen auf Schwachstellen überprüft. Darauf basierend hat sie einen ersten Entwurf der Linienführung der Radroute erstellt und bei den Gemeinden in die Vernehmlassung gegeben. Das Kompetenzzentrum Fuss- und Veloverkehr hat die Rückmeldungen aufgenommen und den Entwurf der Radroute bereinigt. Dieser wurde den Gemeindepräsidenten vorgestellt. In einem weiteren Schritt mussten die Gemeinden die Radroute an den Gemeindegrenzen aufeinander abstimmen. Nun ist die geplante Route so weit ausgearbeitet, dass die Gemeinden und der Kanton je nach Zuständigkeit Massnahmen treffen können, um die Schwachstellen zu beseitigen.

Doch diese Radroute hat noch ihre Schwachstellen. An einigen Stellen verliert sich der Weg plötzlich. An anderen gibt es Sicherheitslücken oder der Radweg endet an einer Gemeindegrenze und geht in der Nachbargemeinde an einem anderen Punkt weiter.

«Wir haben die gesamte Strecke analysiert und 105 Schwachstellen definiert», sagt Daniel Blatter. Diese unterscheiden sich: Einige befinden sich in einem räumlich begrenzten Bereich, beispielsweise bei einem Verkehrsknoten. Andere beziehen sich auf ganze Streckenabschnitte.

Nadelöhr beim Steinbruch Starkenbach bleibt eine Knacknuss

Zusammen mit den Gemeinden und dem Kanton – die Mehrzahl der Schwachstellen liegt auf Strassenabschnitten, die in die Zuständigkeit des Kantons fallen – will die Region Toggenburg diese Schwachstellen beheben. Dass das jetzt passieren soll, sei nicht zufällig, sagt Daniel Blatter. Derzeit ist einiges im Gange mit flankierenden Massnahmen in den Dörfern und bei der Thursanierung. Da könnten die Gemeinden die Behebung der Schwachstellen der Radrouten in die Planung einbeziehen.

Die Region Toggenburg will mit dem Kanton noch in diesem Jahr das Gespräch suchen mit dem Ziel, die Aufgaben für den Kanton in das 18. Strassenbauprogramm für die Jahre 2024–2028 einzubringen. Der Region Toggenburg schweben als Idealfall auf der ganzen Strecke entlang der Talsohle fahrbahngetrennte Radwege vor. Daniel Blatter weiss aber um die Schwierigkeiten:

«Wir sind uns bewusst, dass dies baulich viel voraussetzt und Land braucht.»

Ein Knackpunkt ist der Steinbruch Starkenbach. Dort führt die Strasse eingezwängt zwischen dem Gelände und der Thur durch, eine Verbreiterung der Fahrbahn ist heute ebenso unmöglich wie der Bau eines abgetrennten Radwegs.

Der Trend, das Velo für den Alltagsverkehr zu nutzen, nimmt auch in ländlichen Regionen wie dem Toggenburg zu. Bild: Donato Caspari

Gemeinde Kirchberg geht Schwachstellen an

Die Region Toggenburg hat mit der definierten Route durch das Thur- und das Neckertal mit Anschluss nach Hemberg und in Richtung Flawil seine Arbeit abgeschlossen. Der Ball liegt jetzt bei den Gemeinden.

Kirchberg hat die Aufgaben bereits an die Hand genommen. Die Gemeinde will die Route planerisch im kommunalen Richtplan verankern. Ausserdem hat sie schon mit der Behebung der drei Schwachstellen, die in ihrer Zuständigkeit liegen, angefangen.

Daniel Blatter freut das, bereits kleine Optimierungen seien wünschenswert und besser als zu warten, bis alles geplant und bereit zum Umsetzen sei. Er ist überzeugt:

«Die Nachfrage von der Bevölkerung nach Radrouten für den Alltagsverkehr steigt auch im ländlichen Raum.»

Doch auch für die Velo- und Bikefans, die sich in der Freizeit auf den Sattel schwingen, soll es Verbesserungen geben. Die Region Toggenburg will in einem nächsten Schritt, zusammen mit allen Involvierten, die Freizeitfahrwege prüfen.

