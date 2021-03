REGION Abstimmungsanalyse: Alle wollen das Freihandelsabkommen – ausser das Toggenburg Die detaillierte Auswertung der Abstimmungsergebnisse von Sonntag zeigt: Als einziger St.Galler Wahlkreis hat das Toggenburg das Freihandelsabkommen mit Indonesien abgelehnt. Und als einzige Gemeinde im Wahlkreis Toggenburg hat Lichtensteig das Verhüllungsverbot verworfen. Das ist kein Zufall. Simon Dudle 08.03.2021, 18.00 Uhr

Lichtensteig tickt anders als das Toggenburg. Und das Toggenburg anders als der Rest des Kantons St.Gallen. Zumindest bei den Abstimmungen von Sonntag. Bild: Martin Lendi

In der Deutschschweiz war es ein klares Votum: Alle Kantone diesseits des Röstigrabens haben dem Freihandelsabkommen mit Indonesien am Sonntag zugestimmt. Im Kanton St.Gallen war es zwar keine glasklare Angelegenheit, aber doch eine deutliche: Fast 18'000 Ja-Stimmen mehr gab es als Nein-Voten, was einem Ja-Stimmen-Anteil von 56 Prozent entspricht.

Hätten allerdings nur die Toggenburger gewählt, gäbe es nun kein grünes Licht für dieses Handelsabkommen. Denn im Thur- und Neckertal wurde – als einziger Wahlkreis im Kanton – mehrheitlich ein Nein in die Urne gelegt. 7183 Ja- stehen 7576 Nein-Stimmen gegenüber. Abgelehnt haben die Gemeinden Neckertal, Nesslau, Oberhelfenschwil, Wattwil und Wildhaus-Alt St.Johann. Am wuchtigsten war die Abfuhr in Wattwil, wo 1107 Personen ein Ja in die Urne legten und 1574 ein Nein. Somit betrug der Ja-Stimmen-Anteil nur gut 41 Prozent.

Ein anderes Bild zeichnet der Wahlkreis Wil, wo alle zehn Gemeinden das Freihandelsabkommen befürwortet haben. Mit einer Zustimmung von über 60 Prozent stechen etwa die Stadt Wil oder auch Zuzwil ins Auge. Auch die meisten Hinterthurgauer Gemeinden sagten Ja. Ein gar deutliches Nein gab es allerdings in der einwohnermässig kleinsten Gemeinde des südlichen Thurgaus. In Braunau waren zwei von drei Stimmenden gegen das Freihandelsabkommen.

Warum Lichtensteig immer wieder ausschert

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig Bild: PD

Zurück ins Toggenburg: Der Abstimmungssonntag bestätigte einmal mehr, dass Lichtensteig anders tickt als der Rest des Tals. Als einzige Gemeinde im Wahlkreis wurde das Verhüllungsverbot abgelehnt. 250 Personen waren dafür, 321 dagegen. Das konnte das Ergebnis des gesamten Wahlkreises aber nicht kippen. Knapp 58 Prozent aller Toggenburgerinnen und Toggenburger stimmten für das Verhüllungsverbot, welches es im Kanton St.Gallen schon seit rund zwei Jahren gibt.

Es bleibt die Frage, warum Lichtensteig wieder einmal anders gestimmt hat als der Rest des Tals. Das war schon bei der erleichterten Einbürgerung und bei anderen Vorlagen der Fall gewesen. Stadtpräsident Mathias Müller hat eine Erklärung und sagt:

«Lichtensteig ist im regionalen Vergleich urban und progressiv geprägt. Diese fortschrittliche und weltoffene Haltung des Städtli war schon früher zu finden und führte zu vielen Innovationen wie zum Beispiel der Firma Kägi.»

Diese Positionierung habe sich in den vergangenen Jahren akzentuiert. Besonders junge, kreative und gut ausgebildete Personen würden zunehmend Gefallen an Lichtensteig finden. «Der Anteil der sogenannten ‹Urbanen Avantgarde› ist von einem Prozent in den 1990er-Jahren auf zwölf Prozent gestiegen. Gesamthaft sind fast ein Drittel der Einwohner inzwischen stark progressiv ausgerichtet», sagt Müller.