REGIOFUSSBALL Ersten Saisonsieg nicht vergoldet: Wattwil Bunt bleibt in Arbon ohne Tor und Punkt Im Spiel nach dem ersten Saisonsieg muss der FC Wattwil Bunt in der 2. Liga regional die dritte Niederlage der Saison hinnehmen. Er unterliegt auswärts dem FC Arbon mit 0:2. Nicols Dort 26.09.2021, 12.47 Uhr

Joel Pfister und der FC Wattwil Bunt bleiben in dieser Saison auswärts ohne Erfolgserlebnis. Bild: Beat Lanzendorfer

Im fünften Spiel der Saison war der FC Wattwil Bunt in Arbon zu Gast. Das Heimteam hatte zuvor vier Punkte gesammelt – genau gleich viele wie die Wattwiler. Einen klaren Favoriten in diesem Direktduell im Mittelfeld der Tabelle gab es also nicht. Beflügelt vom ersten Saisonsieg von vor zwei Wochen, wollten die Toggenburger den zweiten Vollerfolg feiern.

Die Gäste traten zu Beginn des Spiels selbstbewusst auf. In der Startviertelstunde bauten die Wattwiler einiges an Druck auf. Gefährliche Torchancen zu erspielen, schafften sie jedoch nicht. Im weiteren Verlauf der Hälfte gelang es den Arbonern Schritt für Schritt, in der Partie Fuss zu fassen. Der Torerfolg blieb aber auch der Heimmannschaft verwehrt. Torschüsse bekamen die Fans in den ersten 45 Minuten nur wenige zu sehen. Den Zuschauern bot sich dafür eine hitzige und umkämpfte Partie.

Nur ein Punkt über dem Strich

Die Thurgauer kamen nach der Pause verbessert aus der Kabine. Nach knapp einer Stunde belohnte sich der FC Arbon für den Mehraufwand, den er seit Wiederanpfiff betrieben hatte. Der eingewechselte Sandro Montinaro traf nach einem Steilpass hinter die Verteidigungskette der Wattwiler zum 1:0. Die Gäste aus dem Toggenburg bemühten sich, die Partie zu drehen. Doch es gelang nicht. Arbon verteidigte diszipliniert und nutzte Fehler der Wattwiler für schnelle Konter. So auch zehn Minuten vor Schluss. Erneut wurde Montinaro lanciert. Wieder liess er Goalie Mattia Rossi keine Chance und erhöhte auf 2:0.

Somit bleibt der FC Wattwil Bunt nach fünf Spielen auf vier Zählern sitzen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur einen Punkt. Und es wird nicht einfacher. Am kommenden Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen Spitzenclub FC Rapperswil-Jona eine schwierige Aufgabe auf die Wattwiler.

FC Arbon ­– FC Wattwil Bunt 2:0 (0:0)

Stacherholz: 130 Zuschauer.

Tore: 58. Montinaro 1:0, 80. Montinaro 2:0.

FC Wattwil Bunt : Rossi; Caduff, Pfister, N. Romer, M. Romer (66. Bollhalder); Ibrahimi, Shala; M. Schönenberger, Kipfer, Porchet (66. Fernandez); Kuhn (88. Luma).