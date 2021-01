Streitgespräch «Volkswillen wird mit Füssen getreten», «das Referendum macht keinen Sinn»: Zwei St.Galler Kantonsräte diskutieren über das Referendum zum Spital Wattwil Er sei dagegen, dass der Kantonsrat den Volkswillen brutal mit den Füssen trete, sagt Kantonsrat Martin Sailer (SP) und setzt sich vehement für das Referendum zum Spital Wattwil ein. Der Kantonsrat werde seinen Entscheid nicht revidieren und darum müsse man nach vorne schauen, kontert Kantonsrat Kilian Looser (FDP). Sabine Camedda 13.01.2021, 05.00 Uhr

Gelingt mit dem Referendum doch noch die Rettung des Spitals Wattwil? Diese Frage wird sich in diesem Jahr klären. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

«Öffentliches Spital Wattwil erhalten!» So steht es mit roten Lettern auf den Bögen des Referendums, für welches derzeit im Kanton St.Gallen Unterschriften gesammelt werden. Das Begehren ist jedoch ein anderes, nämlich eine Volksabstimmung über den Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil.

Oder einfacher ausgedrückt: Das Stimmvolk soll selbst sagen können, ob es seinen Entscheid zu Gunsten des Baukredits für den Aus- und Neubau des Spitals Wattwil, den es 2014 getroffen hat, zurücknehmen will. Oder, ob bei einer Annahme des Referendums das Spital Wattwil fertig ausgebaut werden soll. Es stehe nicht in der Macht des Kantonsrats, einen Volksentscheid umzustossen, findet die SP, die das Referendum lanciert hat und von mehreren Organisationen unterstützt wird.

SP wird von den anderen Parteien nicht unterstützt

Unterstützung der anderen Parteien bekommt die SP keine. Im Gegenteil, sie wird scharf kritisiert. Mit ihrer Aktion streue die SP der Bevölkerung Sand in die Augen, sagt beispielsweise die FDP. Die SP mache mit der Gestaltung der Unterschriftenbögen glaubhaft, dass mit dem Referendum die Schliessung des Spitals Wattwil abgewendet werden könne. Doch dem ist nicht so: Weil die Spitalstandorte nicht gesetzlich festgeschrieben sind, hat das Stimmvolk darüber keine Entscheidungsgewalt.

Das stimme, sagt der Toggenburger Kantonsrat Martin Sailer (SP, Unterwasser) und erklärt, warum das Referendum trotzdem ergriffen wurde. Sein Ratskollege Kilian Looser (FDP, Stein) sagt, warum das Ansinnen nur ein Schlag ins Wasser wäre und warum ein Gesundheits- und Notfallzentrum (GNZ) in Wattwil die Gesundheitsversorgung der Toggenburger sichern würde.

Am Text auf dem Referendumsbogen scheiden sich die Geister. Bild: Sabine Camedda

Wie läuft die Unterschriftensammlung, die seit dem 22. Dezember läuft?

Martin Sailer: Wir sind jetzt in der finalen Phase, sie läuft gut. Dies obwohl wir nur 40 Tage Zeit haben und die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage dazwischen waren. Ich kenne zwar noch keine genauen Zahlen, gehe aber davon aus, dass wir im Kanton St.Gallen die erforderlichen 4000 gültigen Unterschriften zusammenbringen können.

Die SP unterstützt als einzige Partei das Referendum. Warum zieht Ihre Partei, die FDP, nicht mit?

Kilian Looser: Entscheidend ist die Frage, worum es überhaupt geht. Das Volk kann nicht darüber abstimmen, ob weiterhin ein Spital in Wattwil betrieben werden soll oder nicht. Sondern, ob der geplante Bau vollzogen werden soll oder nicht. Angesichts der geänderten Vorzeichen gegenüber 2014, als das Volk den Kredit für den Aus- und Umbau des Spitals Wattwil gesprochen hat, ist das nicht zielführend. Auch wenn das Referendum zu Stande kommt, was ich übrigens glaube, und falls die Stimmbürger Ja sagen würden, wird der Kantonsrat kaum seinen Entscheid über die Spitalschliessung von Wattwil revidieren. Dafür war die Mehrheit zu gross.

SP-Kantonsrat Martin Sailer, Unterwasser. Bild: Benjamin Manser

Martin Sailer: Das sehe ich anders. Es stimmt, der Kantonsrat hat im vergangenen Herbst den Schliessungsentscheid fürs Spital Wattwil getroffen. Da nützte auch der Antrag von Kantonsrat Ivan Louis nichts, mit welchem die Spitalstandorte wieder ins Gesetz aufgenommen worden wären, nachdem der Kantonsrat sie 2005 herausgenommen hat.

Kilian Looser: Wenn dies gelungen wäre und die Spitalstandorte wieder im Gesetz festgeschrieben wären, würde ein Referendum Sinn machen. Weil aber die abschliessende Kompetenz über die Standorte beim Kantonsrat liegt, kann es beim Referendum nicht um die Frage des Erhalts des Spitals Wattwil gehen. Das steht zwar schon so auf dem Flyer. Man muss ihn aber genau lesen und auch noch verstehen.

Martin Sailer: Es stimmt: Auch wenn wir die Referendumsabstimmung gewinnen, heisst das nicht, dass das Spital in Wattwil sicher bleiben wird, denn es geht ja um den Baubeschluss. Wir möchten aber, dass das Volk das letzte Wort hat. Das Volk hat im Jahr 2014 mit grosser Mehrheit die Ausbaupläne des Spitals Wattwil und anderer Landspitäler gebilligt. Wenn das Volk jetzt nochmals Ja sagen würde, möchten wir erreichen, dass der Schliessungsentscheid hinterfragt wird. Man baut auch nicht ein neues Hallenbad und verbietet danach der Bevölkerung darin zu schwimmen. Wir sind explizit dagegen, dass die 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräte den Volkswillen so brutal mit den Füssen treten. Der logische Schritt ist das Referendum dagegen.

Der Stellenwert eines Volksentscheids ist im Grundsatz eine politische Frage. Da dürften Sie als Liberaler doch nicht dagegen sein?

Kilian Looser: Ich bin, was die Demokratie anbelangt, durchaus mit Martin Sailer einig. Das Volk soll am Ende entscheiden können. Nun hat sich aber die Ausgangslage komplett geändert. Der Kantonsrat hat entschieden, dass Wattwil kein Spitalstandort mehr sein soll. Sagt das Stimmvolk nun Ja zum Referendum, wird das Spital Wattwil weiter ausgebaut und der Kanton müsste noch grössere Abschreiber machen. Der Einzige, der davon profitiert, ist derjenige, der die Immobilie übernimmt und weiterhin betreibt.

Auf dem Flyer steht in grossen roten Lettern: Spital Wattwil erhalten. Das ist aber, wie Sie beide gesagt haben, eben nicht der Fall. Wird da nicht das Volk getäuscht?

Martin Sailer: Dies werfen uns die anderen Parteien als «Augenwischerei» vor. Ich denke aber: Die Politik kann sich nicht erlauben, sich ein zweites Mal über den Volkswillen hinweg zu setzen. Gibt es beim Referendum ein Ja, ist die Regierung gefordert, eine bessere Lösung zu präsentieren als ein GNZ und ebendas Spital zu erhalten. Dann möchte ich sehen welche Politikerin und welcher Politiker immer noch Nein zu Wattwil sagt.

FDP-Kilian Looser, Stein. Bild: Benjamin Manser

Kilian Looser: Auf dem Flyer steht aber «Öffentliches Spital Wattwil erhalten» und das ist Augenwischerei. Nur wer den Text genau liest und im Ratsinformationssystem den entsprechenden Kantonsratsbeschluss liest, der wird verstehen, dass es lediglich um den Bau und nicht um den Standort geht. Daher bin ich gespannt, wie dann die Abstimmungsvorlage formuliert wird.

Wie wollen Sie im Vorfeld der Abstimmung jemanden in einer anderen Region für den fertigen Ausbau des Spitals Wattwil überzeugen?

Martin Sailer: Das ist nicht einfach und wir müssen uns das im Vorfeld gut überlegen. Ich bin aber zuversichtlich, denn wir haben jetzt Sammeltage auch ausserhalb des Toggenburgs wie in Wil und in St.Gallen gehabt, die gut gelaufen sind.

Im Spital Wattwil werden einige Disziplinen nicht mehr angeboten, es werden keine Operationen mehr ausgeführt. Es gibt Stimmen die sagen, das Spital werde ausgeblutet. Lohnt sich der Kampf dafür überhaupt?

Martin Sailer: Natürlich. Das Spital Wattwil schreibt zwar rote Zahlen, wir kämpfen aber aus anderen Gründen für das Spital. Das Toggenburg ist topografisch speziell und unser Spital ist das einzige im Kanton, das nicht an einer Hauptverkehrsachse liegt. Wir möchten ein Spital mit Medizin und nicht nur mit Pflege. Dazu kommt, dass in einer Region eher Hausärzte gefunden werden, wenn ein Spital in der Nähe ist. Das ist im Toggenburg ebenfalls aktuell. Und schliesslich hat das St.Galler Volk mehrmals Ja gesagt zu einer wohnortnahen Grundversorgung. Dies fordern wir nun ein.

Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass mit einem GNZ diese Grundversorgung gegeben ist.

Kilian Looser: Das Spital Wattwil, wie es heute betrieben wird, funktioniert nicht mehr ideal. Auch bei den Hausärzten droht eine Unterversorgung. Ein GNZ, wie es jetzt angedacht ist, wäre eine gute Lösung für die Bevölkerung. Der Anbieter Solviva möchte die Liegenschaft übernehmen und spezialisierte Pflege anbieten. Dafür sind stets Ärzte und Pflegepersonal vor Ort, das auch anderen Patienten zur Verfügung steht. Zusammen mit den Hausärzten führt die SRFT die Hausarzt- und Notfallpraxis weiter. Damit ist die Notfallversorgung 24 Stunden an sieben Tagen gesichert. Zudem gibt es einige wenige Notfallbetten. Die Bevölkerung kann von der Diagnostik mit Ultraschall und Röntgen profitieren und dazu gibt es vor Ort Sprechstunden von Ärzten, die auch ambulante Eingriffe vor Ort machen können. Man muss das Alte loslassen, aber ich finde, dieses Angebot ist für uns alle ein Mehrwert. Es bietet den verbleibenden Angestellten zudem eine Perspektive.

Martin Sailer: Das tönt ja alles gut. Aber darüber können wir reden, falls das Volk das Referendum ablehnt. Es ist gut, dass man sich schon Gedanken macht und ich bin auch bereit, meinen Teil dafür beizutragen. Mir geht es jetzt aber zuerst einmal darum, wie in unserem Kanton der Volkswillen respektiert wird.

Der Kanton muss Millionen in den Betrieb der SRFT hineinbuttern. Funktioniert das System Spital, wie Sie es möchten, überhaupt noch?

Martin Sailer: Jedes Spital, nicht nur unseres, braucht Finanzspritzen vom Kanton. Es ist auch klar, dass ein Spital nicht rentieren kann, wenn man ihm alle einträglichen Sparten wie Geburtenabteilung und Operationen wegnimmt. Aber ein Spital muss in meinen Augen nicht zwangsläufig einen Gewinn abwerfen. Das ist Service public.

Kilian Looser: Ich denke auch, dass die Gesundheit ein Service public sein muss. Dieses Modell lässt sich nicht ändern. Aber diese Frage stellt sich im Moment nicht.

Martin Sailer: Es geht aber schon auch ums Geld. Wenn das Referendum angenommen wird, dann wird das Spital weiter ausgebaut. Wir hätten dann ein noch neueres Spital und wer würde sich trauen, das nicht zu betrieben? Will man die Liegenschaft für, wie man hört, zehn Millionen Franken «verschenken», gäbe das weiter Wasser auf unsere Mühle. Jetzt spricht man von einem Minus beim Betrieb, der Kanton muss Kosten von Corona in unbekannter Höhe stemmen und dann streicht man mit der Spitalliegenschaft in Wattwil so viel Geld ans Bein. Das versteht kein Mensch. Es erstaunt mich, dass 2014 niemand gross Wind gegen die Ausbaupläne gemacht hat. Und was mich ebenfalls erzürnt: Die Regierung will das neue Spital förmlich an Private «verscherbeln» und muss sich aber danach teuer beim neuen Besitzer für das GNZ wieder einmieten. Wie wahnsinnig ist das denn?

Kilian Looser: Wenn man ehrlich gewesen wäre, hätte man damals schon sagen können, dass ein Ausbau für 85 Millionen Franken wahnsinnig ist.

Martin Sailer: Das hat aber niemand gesagt. Und wer steht jetzt dafür gerade? Niemand. Das geht so nicht. Aber unser Referendum gegen den Baubeschluss ist das einzige, was wir tun können.