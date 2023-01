Ebnat-Kappel stimmt über die Energieabgabe ab: die Übersicht

Referendum Ist die Energieabgabe nötig, oder bloss eine weitere finanzielle Belastung? Worum es in Ebnat-Kappel gehen wird In eineinhalb Monaten wählt der Souverän in Ebnat-Kappel nicht nur eine neue Ständerätin, sondern stimmt auch über das «Reglement Energieabgabe» ab. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Sascha Erni 31.01.2023, 12.00 Uhr

Mit der geplanten Energieabgabe sollen Massnahmen wie der Umstieg auf Solar stärker gefördert werden, als es zurzeit möglich ist. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Am 12. März befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Ebnat-Kappel über ein neues Energiereglement, das der Gemeinderat eigentlich am 1. Januar hatte einsetzen wollen. Statt die Energieförderung wie bis anhin über Steuergelder zu finanzieren, soll eine Abgabe entrichtet werden. Dagegen hat die SVP Ebnat-Kappel das fakultative Referendum ergriffen. 200 Unterschriften hätte es benötigt, 382 kamen in kürzester Zeit zusammen.