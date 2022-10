Bütschwil/Ganterschwil: Abstimmung über Abgabe auf Strom und Gas

Referendum Faire Lösung oder Belastung zur falschen Zeit? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Energiereglement in Bütschwil-Ganterschwil Am 27. November wird in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil über eine neue Abgabe auf Strom und Gas abgestimmt. Mit den Einnahmen soll das Energieförderungsprogramm finanziert werden. Eine Auslegeordnung der Argumente Pro und Kontra. Und was die Ortsparteien sagen. Sascha Erni und Pablo Rohner 27.10.2022, 18.30 Uhr

Für einen Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden soll die Abgabe rund 13 Franken pro Jahr betragen. Bild: Christian Beutler / Keystone

Kürzlich war es sogar in der NZZ zu lesen: Bis 2034 will das Toggenburg unabhängig von Energieimporten sein. Zu diesem Zweck fördern viele Gemeinden die Umstellung auf alternative Energiequellen mit einem Fördertopf. In der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil soll dieser neu, wie etwa in Lichtensteig, mit einer Abgabe auf Strom und Gas gefüllt werden, anstatt, wie bisher, mit Steuergeld.

Gegen das Reglement wurde das Referendum ergriffen. Innerhalb von sechs Wochen sammelte eine Interessengemeinschaft um Christian Vogel, Vorstandsmitglied der SVP Bütschwil-Ganterschwil, 812 gültige Unterschriften – 337 wären nötig gewesen. Am 27. November entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne über die Einführung des Reglements. In Ebnat-Kappel wurde von der örtlichen SVP ebenfalls das Referendum gegen ein ähnliches Reglement ergriffen.

Zurzeit kann die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil Projekte rund um alternative Energie aus dem Gemeindebudget unterstützen. Dazu stehen jährlich 200'000 Franken zur Verfügung. Mit diesem Energieförderprogramm soll die Installation von Fotovoltaikanlagen, Wärmepumpen und anderen alternativen Energiequellen vorangetrieben werden, bei Privaten und bei Unternehmen.

Blick auf Bütschwil. 337 Unterschriften wären für das Referendum nötig gewesen, zusammen kamen letztlich über 800. Bild: Ruben Schönenberger

Der Gemeinderat hat im April beschlossen, dass der Topf für die Fördergelder ab dem 1. Januar 2023 statt aus dem Gemeindehaushalt neu mit einer Abgabe befüllt werden soll. Für jede Kilowattstunde Energie, die durch Leitungen auf Gemeindeboden fliesst, sollen 0,3 Rappen ins Förderprogramm gehen. Dies würde sowohl für Strom- als auch Gasdurchleitungen gelten. Die Gemeinde kann weiterhin zusätzliche Gelder aus dem allgemeinen Gemeindehaushalt für das Energieförderprogramm sprechen.

Die Interessengemeinschaft (IG) Neue Stromsteuer Nein stösst sich besonders am Zeitpunkt der geplanten Änderung der Finanzierung. Mit Blick auf Inflation, steigende Krankenkassenkosten und Energiekrise würden die Bürgerinnen und Bürger von Bütschwil-Ganterschwil in einem denkbar schlechten Moment zusätzlich belastet werden. Die IG hält fest, dass die beiden Stromversorger der Gemeinde auf den 1. Januar die Preise bereits um 30 Prozent (SAK) beziehungsweise 60 Prozent (RWT) erhöhen:

Christian Vogel, Initiant des Referendums Bild: PD

«Und auf diesen massiv höheren Strompreis schlägt die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil die neue Stromsteuer noch obendrauf.»

Ausserdem sei die «Steuer», wie die IG die Abgabe nennt, unfair, denn sie betreffe die gesamte Bevölkerung unabhängig von Einkommen und Vermögen. Dabei seien Strom und Gas lebensnotwendige Güter. Ausserdem nehme die Abgabe keine Rücksicht auf den Verwendungszweck – Haushalte zum Beispiel, die den Zielen des Energieförderprogramms entsprochen haben und sich eine Wärmepumpe installieren liessen, würden stärker belastet als diejenigen, die für eine solche Installation motiviert werden sollen.

Gemäss Berechnungen würden die Zusatzkosten beim Strom für einen Durchschnittshaushalt jährlich etwa 13 Franken, für einen Haushalt mit Wärmepumpe jährlich 39 Franken betragen. Bei den Gaskosten entfiele auf einen Durchschnittshaushalt gemäss Angaben der Gemeinde eine jährliche Abgabe von zwischen 36 und 54 Franken.

Nicht zuletzt kritisiert die IG, dass die Abgabe in einem Reglement festgehalten ist. Falls die Bevölkerung eine Anpassung oder Abschaffung wünscht, könne sie nicht direktdemokratisch an der Bürgerversammlung darüber befinden, sondern müsse jedes Mal den aufwendigeren Weg über ein neues Referendum gehen. Das sei faktisch ein Freipass für die Gemeinde, zukünftig Preiserhöhungen zu beschliessen.

Das zentrale Argument des Gemeinderats und der ihn beratenden Energiekommission ist die Verursachergerechtigkeit der Abgabe: Wer mehr verbraucht, bezahlt mehr. So soll das Sparen von Strom und Gas attraktiver werden.

Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil Bild: PD

Bürgerinnen und Bürgern, die zum Beispiel ihre Heizung ersetzen oder eine FVA installieren möchten, soll die Abgabe gemäss den Abstimmungsunterlagen Planungssicherheit bringen. Sie müssten nicht mehr jedes Jahr auf die Genehmigung des Budgets warten. Dies ist bislang der Fall, weil der Fördertopf über die Steuereinnahmen der Gemeinde finanziert wird.

Zum Bedenken, die Gemeinde könne die Abgabe künftig beliebig erhöhen, hat Gemeindepräsident Karl Brändle in einem Interview mit dieser Zeitung darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Beitragshöhe wiederum dem fakultativen Referendum untersteht.

Wenig überraschend stellt sich die SVP Bütschwil-Ganterschwil hinter das Referendum ihres Vorstandsmitglieds Christian Vogel. Wie Präsident Peter Moos auf Anfrage ausführt, wurde die Nein-Parole zum Reglement an einer Parteiversammlung mit 18 zu 2 Stimmen gefasst. Auch der Vorstand sei mehrheitlich dagegen. Moos selbst hingegen vertritt als Gemeinderat die Position der Behörde und empfiehlt, die Vorlage anzunehmen.

Für die Einführung der Abgabe ist die SP Alttoggenburg. Die Idee, mit einer Abgabe auf den Verbrauch Massnahmen zu finanzieren, die diesem Verbrauch entgegenwirken, fände er sinnvoll, sagt Präsident Stefan Diener auf Anfrage. Am liebsten wäre ihm persönlich eine gemischte Finanzierung aus Einnahmen aus der Abgabe und aus dem allgemeinen Haushalt. Dies, weil Mehrverdienende über die Steuern mehr bezahlen würden als Personen mit geringerem Einkommen.

Wie die SVP überlassen auch die FDP und Die Mitte die Parolenfassung ihren Mitgliedern. Die Resultate der Umfragen beider Ortsparteien werden Anfang November erwartet.

Hinweis: Am 9. November um 20 Uhr findet im Gewerbepark Dietfurt ein öffentliches Podium zur Abstimmung statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.