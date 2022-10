Abfallentsorgung wird im Toggenburg teurer

Recycling Abfallentsorgung wird teurer: Recyclingunternehmen im Toggenburg sehen sich gezwungen Preisanpassungen vorzunehmen Stahl, Metalle oder Sonderabfälle – Recycler in der Region haben mit hohen Aufwandkosten zu kämpfen. Verursacht werden diese durch die Energiekrise. Alec Nedic Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Krangreifer befüllt einen Verbrennungsofen mit Kehricht. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Recyclingunternehmen sind vom Anstieg der Energiekosten besonders betroffen – dies auch im Toggenburg. Die Preise für Gas und Strom zur Aufbereitung der Sekundärrohstoffe wie Karton, Eisenschrotte und Metalle sind auf ein Rekordniveau angestiegen. Die hohen Transportkosten durch die teuren Treibstoffe setzen der Branche ebenfalls landesweit zu.

Stahlwerke kaufen weniger oder gar keinen Schrott mehr zu Einschmelzen ein, da die Endprodukte trotz Preiserhöhungen nicht mehr kostendeckend produziert werden können. So rechnet beispielsweise das Stahlwerk Gerlafingen im Kanton Solothurn allein für den Oktober mit Energiekosten von 45 Millionen Franken – was mehr ist als vor der Krise in einem ganzen Jahr. Die Schmelzöfen der energieintensiven Aluminiumindustrie wurden teilweise oder bereits ganz heruntergefahren.

Unausweichliche Preiserhöhung

Direkt betroffen von den steigenden Energiepreisen ist das Recyclingunternehmen Kuster aus Ebnat-Kappel. Der Betrieb sammelt und verwertet Eisenschrotte, Metalle und Wertstoffe, was durch die aktuelle Situation zur wirtschaftlichen Herausforderung wurde.

In einer Medienmitteilung schreibt das Toggenburger Familienunternehmen, dass man sich daher gezwungen sehe, Preisanpassungen bei den Annahmekonditionen vorzunehmen. So wird die Abgabe von Karton ab dem 1. Oktober 2022 bei einer Monatsmenge von über 100 Kilogramm kostenpflichtig. Kleinmengen bleiben bis auf Widerruf kostenfrei. Ebenfalls von einer Preisanpassung zwischen 15 bis 25 Prozent wird die Entsorgung von gewissen Sonderabfällen betragen. Geschäftsleiter Hans-Peter Kuster erklärte:

Geschäftsleiter Hans-Peter Kuster der Firma Kuster Recycling (2018). Bild: Timon Kobelt

«Wir versuchen zwar die laufenden Kosten grösstenteils selbst zu tragen, doch irgendwann geht das einfach nicht mehr.»

Den grössten Kostenanstieg verzeichnet das Unternehmen im Energieaufwand der verschiedenen Aufbereitungsanlagen, den internen Umschlag- und externen Transportkosten. Dem gegenüber stehen Ertragseinbussen im Verkauf. Betroffen von der Preiserhöhung ist primär die Industrie und das Gewerbe. Private Entsorgerinnen und Entsorger können weiterhin zu den unveränderten Konditionen anliefern.

Die einen hadern, die anderen profitieren

Vergleichbar erweist sich die Lage im Recyclingunternehmen Schönenberger in Lichtensteig. Auch dort kämpft man mit den höheren Betriebskosten. Diese stemme man momentan mit den eigenen finanziellen Mitteln, doch das funktioniere nicht mehr lange, sagte Geschäftsleiter Michel Schönenberger. Deshalb plant man auch bei Schönenberger Recycling auf Anfang 2023 Preisanpassungen vorzunehmen.

Michel Schönenberger, Geschäftsleiter Schönenberger Recycling Toggenburg AG. Bild: PD

Welche Wertstoffe und Materialien künftig teurer zu entsorgen sind, steht zurzeit noch nicht fest. Kostenauswirkungen auf die Abfallentsorgung von Privaten seien nicht auszuschliessen. Michel Schönenberger sagte:

«Die Erhöhung der Entsorgungspreise bleibt für Private minimal, den Löwenanteil wird das Gewerbe tragen.»

Auf Preisanpassungen verzichten, wird man hingegen beim Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid ZAB. Obwohl auch der ZAB mit höheren Aufwandkosten rechnet, werden diese nicht auf die Entsorgungspreise abgewälzt. Möglich wird das gerade durch die steigenden Strompreise. Im «Energiepark ZAB» in Bazenheid wird nämlich Strom für die Region produziert, der momentan zu lukrativen Konditionen verkauft werden kann.

Während die Kosten in der Branche steigen, werden Abfälle und Recyclingmaterial im Regelfall aber nicht weniger: Der ständige Anfall von Abfallfraktion und Wertstoffen verlange ein fortlaufendes Abarbeiten, weshalb die Kreislaufwirtschaft in der Pandemie auch als systemrelevant bezeichnet wurde, informierten die Schweizer Recycler VSMR in einer Medienmitteilung.

