Rechnung der Gemeinde Mosnang weist eine Besserstellung von 272'580 Franken auf Mosnang ist die Gemeinde mit der zweittiefsten Steuerkraft pro Einwohner im Kanton. Sie befindet am 19. April über die Rechnung des Jahres 2019. Martin Knoepfel 31.03.2020, 12.20 Uhr

Die Gemeinde Mosnang hat im vergangenen Jahr einen Ertragsüberschuss erwirtschaftet. Bild: PD

Auch in Mosnang wurde die Bürgerversammlung, die am 26. März hätte stattfinden sollen, wegen der Coronapandemie abgesagt. Stattdessen findet am 19. April gleichzeitig mit dem zweiten Wahlgang für den Regierungsrat eine kommunale Volksabstimmung über die Rechnung 2019 und den Bilanzanpassungsbericht statt.