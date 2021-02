Rechnung 2020 Die Rechnung der Gemeinde Kirchberg schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 2,65 Millionen Franken ab. Das Budget 2020 der Gemeinde Kirchberg ging von einem Aufwandüberschuss von 327'000 Franken aus. Die Rechnung schliesst somit um rund 2,98 Millionen Franken besser ab als budgetiert. 01.02.2021, 10.05 Uhr

Auch dank höherer Steuereinnahmen schliesst die Rechnung 2020 der Gemeinde Kirchberg mit einem Überschuss von 2,65 Millionen Franken ab. Bild: PD

(gk/uh) Das erfreuliche Jahresergebnis ist insbesondere auf den Mehrertrag bei den Steuern von rund 1,7 Millionen Franken und die Minderaufwendungen im Bereich Soziale Sicherheit von rund 800'000 Franken sowie im Bereich Verkehr von rund 344'000 Franken zurückzuführen.

Ertragsseitig haben die deutlich höheren Einnahmen aus den Einkommens- und Vermögenssteuern von insgesamt über 1.6 Mio. Franken das Rechnungsergebnis wesentlich beeinflusst. Aber auch aus den Nebensteuern resultiert ein Mehrertrag von rund 114'000 Franken.

Positive Entwicklung trotz Steuerfusssenkung

Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sind für das aktuelle Rechnungsjahr von rund 19,9 Millionen Franken im Jahr 2019 auf rund 20,1 Millionen Franken im Jahr 2020 gestiegen. Diese Zunahme ist umso erfreulicher, da auf das Jahr 2020 der Steuerfuss von 138 Prozent auf 133 Prozent gesenkt wurde.

Gegenüber dem Budget 2020 schliesst die Rechnung sogar um rund 880'000 Franken besser ab. Wie in den vergangenen Jahren lagen auch im Jahr 2020 die Nachzahlungen aus den Vorjahren deutlich über dem Budget. Insgesamt betragen die Nachzahlungen 2,9 Millionen Franken, was Mehreinnahmen von rund 738'000 Franken entspricht.

Insgesamt ergeben sich aus den Einkommens- und Vermögenssteuern Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von rund 1,6 Millionen Franken.

Deutliche höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern

Nebst den deutlich höheren Einnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern haben die Grundstückgewinnsteuern mit Mehreinnahmen von rund 436'000 Franken zum erfreulichen Ergebnis beigetragen. Insgesamt beliefen sich die Anteile an der Grundstückgewinnsteuer auf rund 1,1 Millionen.

Weitere Mehreinnahmen konnten bei den Grundsteuern und den Handänderungssteuern erzielt werden. Ein deutlicher Rückgang musste bei den Gesellschaftssteuern verzeichnet werden, welche rund 2,1 Millionen Franken betragen und um 11,22 Prozent unter dem Budget liegen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen aus Gesellschaftssteuern um rund 300'000 Franken gesunken.

Bei den Quellensteuern konnte das Budget ebenfalls nicht erreicht werden. Mit insgesamt rund 760'000 Franken haben die Quellensteuern gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig zugenommen, weshalb der budgetierte Betrag von Franken 900'000 nicht erreicht werden konnte.

Weniger Aufwendungen für Bildung und Gesundheit

In der Kontengruppe «Öffentliche Ordnung und Sicherheit» entstand ein Minderaufwand von rund 133'000 Franken. Dazu haben deutlich tiefere Unterhaltskosten für das Vermessungswerk und höhere Einnahmen für Grundbuchgebühren von rund 35'000 Franken beigetragen.

Die Kontengruppe «Bildung» schliesst um rund 116'000 Franken unter dem Budget ab, wobei sich verschiedene Mehr- und Minderausgaben gegenüber dem Budget ergeben haben. Ins Gewicht fällt insbesondere die mit 115'000 Franken budgetierte Ersatzanschaffung eines Schulbusses, welche auf das Jahr 2021 verschoben wurde. Wesentlich tiefere Ausgaben haben sich als Folge der Coronapandemie bei den Schulanlässen, den Schulreisen, Lagern und Sonderwochen ergeben.

In der Kontengruppe «Gesundheit» lagen die Ausgaben, vorwiegend dank tieferer Beiträge an die Pflegefinanzierung, um insgesamt rund 154'000 Franken tiefer.

Positive Auswirkung des milden Winters

In der Kontengruppe «Verkehr», die um rund 344'000 Franken besser abschliesst, haben diverse Positionen zum positiven Ergebnis beigetragen. Dazu zählen der um rund 25'000 Franken tiefere Beitrag an den öffentlichen Verkehr, die Verschiebung der Umsetzung der Tempo-30-Zone in Bazenheid auf das Jahr 2021 oder die tieferen Beiträge an die Gemeindestrassen 3. Klasse.

Positiv hat sich auch der milde Winter im vergangenen Jahr ausgewirkt. Die Kosten für den Winterdienst lagen um rund 134'000 Franken unter dem Budget. Mehrkosten von rund 87'000 Franken haben sich beim baulichen Strassenunterhalt ergeben, da im Zuge von Strassensanierungen zusätzliche Arbeiten ausgeführt wurden.

Soziale Sicherheit kostet 800'000 Franken weniger als budgetiert

Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget hat sich in der Kontengruppe «Soziale Sicherheit» ergeben. Der Nettoaufwand liegt um rund 800'000 Franken tiefer als budgetiert. Dabei lagen die Leistungen der wirtschaftlichen Hilfe um rund 70'000 Franken über dem Budget. Die Abweichung hat sich somit nicht bei der wirtschaftlichen Hilfe, sondern bei den Asylsuchenden und Flüchtlingen ergeben.

Im Dezember 2020 gingen vom Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) nicht erwartete Nachzahlungen von Globalpauschalen in der Höhe von rund 746'000 Franken seitens des Sicherheits- und Justizdepartements (SJD) für die Jahre 2019 und 2020 ein. Diese Gelder an die Gemeinden im Kanton St.Gallen wurden zu einem grossen Teil solidarisch auf jene Gemeinden verteilt, die trotz Integrationsbemühungen eine überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote von Flüchtlingen haben, die nicht mehr durch den Bund refinanziert werden.

Eine weitere erfreuliche Abweichung vom Budget hat sich bei den Nettoausgaben für die Alimentenbevorschussung ergeben, welche um rund 25'000 Franken unter dem Budget liegen. Für die soziale Sicherheit werden netto rund 3,5 Millionen Franken aufgewendet.