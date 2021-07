Reaktionen der Kreisparteien auf den Rückzug der Solviva AG

Reaktionen Von Konsternation bis Erleichterung: Das sagen die Toggenburger Wahlkreisparteien zu den neusten Entwicklungen des Spitals Wattwil Der Entscheid der Solviva AG, ihr Zentrum für Spezialpflege nicht in der Liegenschaft des Spitals Wattwil einzurichten, traf das Toggenburg wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Während die SVP dies als positives Zeichen wertet, sieht die FDP nun den Wattwiler Gemeinderat in der Pflicht. Sabine Camedda 21.07.2021, 17.14 Uhr

Was passiert mit dem Spital Wattwil? Jetzt ist wieder vieles möglich.

Sie nehme konsterniert zur Kenntnis, dass die Gespräche zum Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) gescheitert sind. Das teilte die FDP Toggenburg mit, kurz nachdem bekannt wurde, dass die Regierung die Pläne für ein Zentrum für Spezialpflege in der Wattwiler Spitalliegenschaft begräbt. Das GNP hätte der Region eine Perspektive geboten und sowohl die Gesundheitsversorgung als auch die Arbeitsplätze im Toggenburg gesichert, schreibt die FDP weiter.

Diese Hoffnung ist nun zerschlagen. Das findet die CVP Toggenburg schade. Gerade die Lösung mit dem Angebot für Spezialpflege hätte langfristig wohl am meisten Chancen geboten, sagte Parteipräsident Mathias Müller auf Anfrage. Dies sei mit ein Grund, warum die Partei die Lösung mit der Solviva AG als Anbieter stets unterstützt habe.

Was jetzt zurückbleibe, sei eine grosse Unsicherheit. Das erhöhe das Risiko, dass sich Pflegepersonal anderweitig orientiere und von Toggenburg abwandere. Dies wiederum wirke sich negativ auf die Gesundheitsversorgung aus, befürchtet Mathias Müller. Für ihn müssten jetzt schnell konkrete Ideen und Konzepte auf den Tisch, die dem Personal eine Perspektive bieten würden.

Jetzt geht's um den Erhalt der Arbeitsplätze

Die SVP schlägt in ihrer Medienmitteilung ganz andere Töne an. Die Entwicklung stimme sie positiv, heisst es da. Möglicherweise sei es jetzt möglich, den «Knopf» zu lösen. Die Regierung habe für Anregungen und Ideen aus Wattwil nie Gehör gehabt, sagt Parteipräsident Thomas Bösch. Nun sei der Moment gekommen, um über bessere Lösungen diskutieren zu können.

Die Toggenburger SP sieht das ähnlich. Dass die Spitalliegenschaft weiterhin in öffentlicher Hand bleibe, öffne neue Möglichkeiten, glaubt Parteipräsident Stefan Diener.

Einig sind sich die Kreisparteien über das wirtschaftliche Gewicht des Spitals Wattwil. Es sei wichtig, dass die Arbeitsplätze im Tal erhalten bleiben, fordert Stefan Diener. Thomas Bösch geht noch weiter: Auch die Wertschöpfung müsse in der Region bleiben. Er denkt an Lieferanten des Spitals, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Region leben und Steuern zahlen.

Der Ball liegt nicht nur beim Wattwiler Gemeinderat

Einigkeit herrscht auch bei der Forderung nach einer guten Gesundheitsversorgung für die Toggenburger Bevölkerung. Denn schon seit Dezember 2020 ist klar, dass der Standort Wattwil von der Spitalliste verschwindet und der Kanton das Spital schliessen wird.

Bei der Frage, wer jetzt für eine Lösung verantwortlich ist, scheiden sich die Geister. «In der Verantwortung steht der Gemeinderat Wattwil, der nun die Spitalliegenschaft zurückkaufen kann. Wir sind gespannt, wie die Gemeinde Wattwil die Arbeitsplätze kompensieren will und wer die Ausbauten finanzieren wird», schreibt die Kreispartei der FDP.

So absolut sehen es die anderen Parteien nicht. «Der Kanton kann sich nicht aus der Pflicht stehlen, sondern muss bei der Erarbeitung einer Lösung mit am Tisch sitzen», findet Stefan Diener. Für ihn ist klar, dass diese Lösung für die Region auch stimmen müsse. Auch für die CVP ist klar, dass der Kanton die Verantwortung nicht alleine der Gemeinde Wattwil übertragen kann. «Er steht in der Pflicht, ein Notfall- und Gesundheitszentrum aufzubauen», sagt Mathias Müller.

Alle sollen am gleichen Strick ziehen

Für die SVP steht der Gemeinderat Wattwil in Verantwortung und Pflicht – aber nicht nur. Das Ganze laste aber nicht allein auf ihm. «Wir erwarten, dass die Regierung mitarbeitet und nun alle am selben Strick ziehen», fordert Thomas Bösch.

Die aktuelle Situation lasse Raum für neue Ansätze, findet Thomas Bösch. Dies glaubt auch Stefan Diener. Jetzt sei es auch möglich, einigen Forderungen der Standortgemeinde Wattwil nachzukommen, sagt er. Der grösste Traum einiger Toggenburgerinnen und Toggenburger aber, nämlich das Spital zu erhalten, wird jedoch garantiert nicht wahr.