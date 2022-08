Prozess Eklat am Kreisgericht Wil: Beschuldigter plädiert auf unschuldig, doch sein Verteidiger will eine Freiheitsstrafe

Das Geschehen am Bezirksgericht Wil in Flawil hatte am Donnerstag Seltenheitswert. Obwohl sich sein Mandant als unschuldig erachtete, verlangte sein Verteidiger für ihn eine Freiheitsstrafe. Für den vorsitzenden Richter Grund genug, den Prozess neu anzusetzen.