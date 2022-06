Reaktionen Nach kurzfristiger Absage von Beatrice Egli in Wildhaus: Festival-Organisatoren wenden sich ab, Fanklub löst sich auf Die Schlagersängerin zieht eine TV-Show einem Festival im Obertoggenburg vor – trotz Buchung als Hauptact. Das sorgt für Unmut. Sowohl die Veranstalter in Wildhaus als auch das Fanlager ziehen Konsequenzen. Samantha Wanjiru Jetzt kommentieren 24.06.2022, 19.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Alpenlandfestival in Bürglen stand Beatrice Egli Ende April auf der Bühne. In Wildhaus wird dies im Juli nicht der Fall sein. Bild: Reto Martin (30. April 2022, Bürglen)

Beatrice Egli sagte Anfang Juni ihren Auftritt als Hauptact beim Open-Air Wildhaus ab. Und dies nur einen Monat vor dem Festival. Die neue TV-Sendung «Die Grosse Schlagerstrandparty 2022» mit Moderator Florian Silbereisen ist ihr scheinbar wichtiger. Egli machte dabei von der sogenannten TV-Klausel Gebrauch.

Dies sorgte für Aufruhr in der Schlagerwelt. So entschied sich der grösste Schweizer Beatrice-Egli-Fanklub, sich aufgrund der Umstände aufzulösen. Gemäss dem Facebookpost sei dieser radikale Schritt nötig. Denn anders als bisher gewohnt, antworte das Management der 34-jährigen Sängerin nicht mehr auf Fananfragen. Auch eine Anfrage dieser Zeitung blieb am Freitag unbeantwortet.

Vorverkauf stagniert nach Egli-Absage

Der Fanklub namens «Glücksgefühle» wurde vor neun Jahren von Diana Ganz-Nägeli gegründet. Rund 3200 Personen folgen mittlerweile der Facebook-Seite des Klubs. Laut dem letzten Eintrag stellt der Fanklub nun alle Social-Media-Aktivitäten per 1. Juli ein. Auch die Website wird nicht weiter betrieben. Die fehlende Kommunikation zwischen Egli und dem Klub bezüglich Absagen der Konzerte in der Schweiz wird als Hauptgrund angegeben. Ganz-Nägeli sagt gegenüber dem Blick:

«So wie der Stand jetzt ist, macht das Ganze keinen Spass mehr.»

Für die Verantwortlichen des Open-Air Wildhaus blieb dies alles nicht ohne Konsequenzen. Köbi Bleiker, der für die Buchung der Acts zuständig ist, sagt auf Anfrage: «Für uns war zuerst unklar, ob Eglis Fans trotzdem zum Festival kommen.» Nach der Absage stagnierte der Vorverkauf zwar, aber zur Freude der Veranstalter retournierte niemand sein Festivalticket. Für Bleiker ist dies ein klares Indiz, dass die Besucherinnen und Besucher nicht nur wegen der Acts kommen, sondern auch der Atmosphäre des Festivals wegen.

Topstars kosten bis 100'000 Franken

Bleiker ist mittlerweile ein Urgestein der Schweizer Schlagerszene. Die Absage von Egli war für den 77-Jährigen zwar ärgerlich, aber nichts, was er nicht hätte verkraften können. «Man muss erfinderisch werden», sagt er. Für ihn steht aber fest, dass sich das Musikgeschäft in den vergangenen Jahren für die Veranstalter von Grossanlässen spürbar verändert hat.

So steige der finanzielle Aufwand für ein Festival immer mehr. «Die Gagen für Acts belaufen sich mittlerweile auf bis zu 100’000 Franken.» Zusätzlich müsse man tief in die Tasche greifen, um die Sicherheitsauflagen des Kantons und der Gemeinde zu erfüllen. Bleiker sagt:

«Festivals sind für Veranstalter nicht mehr so lukrativ wie vor ein paar Jahren.»

Und von Beatrice Egli haben die Organisatoren in Wildhaus für den Moment mal genug. Von einer zukünftigen Zusammenarbeiten wollen sie absehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen