Raumplanung Eine Initiativgruppe aus Mosnang fordert: «Ein Dorfplatz für alle» Eine Gruppe von Mosliger Einwohnern fordert in einem Vorstoss die Schaffung eines Dorfplatzes. Dabei kritisiert sie direkt auch den Gemeinderat, in der Raumplanung hinterherzuhinken. Urs M. Hemm 03.07.2021, 05.00 Uhr

Dirk Schättin, Manuela Bollhalder, Gregor Schnellmann, Beni Senn und Pius Hollenstein wollen die Dorfgestaltung in die Hand nehmen (von links, es fehlt Philipp Schneider). Bild: Urs M. Hemm

In einem Leserbrief (Ausgabe vom 16. Juni) fordert ein Komitee einen Dorfplatz für Mosnang. Dieser Platz soll «im Herzen des Dorfes» sein und einen einladenden, vielfältig einsetzbaren Mittelpunkt des Dorfes bilden. «Die Reaktionen auf unseren Leserbrief waren mehrheitlich positiv», sagt Pius Hollenstein, Mitunterzeichner des Leserbriefs. Dazu gehören auch Gregor Schnellmann, Philipp Schneider, Beni Senn, Dirk Schättin sowie Manuela Bollhalder.

«Es geht um die Dorfentwicklung»

Die Schaffung eines Dorfplatzes sei das Hauptanliegen. Pius Hollenstein sagt:

«Wir sind in unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Wir haben keinen Ort, wo Feste gefeiert werden können oder ein Markt, Empfänge, Konzerte und Kulturanlässe durchgeführt werden können.»

Es geht aber auch darum, Ideen und Visionen anzustossen. «Es geht nicht nur um den Dorfplatz», sagt Beni Senn. «Es geht auch um die ganze Dorfentwicklung, die Raumplanung und die innere Verdichtung.» Der Postplatz sei sicher eine relevante Option, sei aber nicht in Stein gemeisselt, sagt Pius Hollenstein.

Wie es mit der ehemaligen Post weitergeht, wäre eine interessante Information für die ganze Bevölkerung. «Wir hören von überall her, von Diepoldsau, Bütschwil oder Kirchberg, dass dort Projekte bezüglich der Gestaltung eines Dorfzentrums am Laufen sind. Nur hier in Mosnang läuft gar nichts», sagt Pius Hollenstein.

Man müsse Gewerbe und Vereine einbeziehen

Verdichtetes Bauen heisse auch die Schaffung von Grünzonen, von Erholungsräumen und von Plätzen, die vielfältig genutzt werden könnten. Sei es für Anlässe wie Konzerte, Märkte oder ganz einfach als Begegnungsort. Jetzt wäre die Chance dazu, solche Zonen in die Planung einzubeziehen.

Auch dem Gewerbe fehle es an Entgegenkommen von Seiten der Gemeinde, wenn es um Erweiterungen ihrer Betriebe ginge, sagt Beni Senn. «Es sollte doch im Sinne der Gemeinde sein, wenn sich Betriebe weiterentwickeln und expandieren wollen.» Wenn die Sanierung oder der Umbau der Schulen sowie des Filtex-Areals fällig sind, solle dies im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für das ganze Dorf geschehen.

Man müsse das Gewerbe und die Vereine miteinbeziehen. «Uns ist klar, dass man nicht jeden an einen runden Tisch einladen kann. Aber bezüglich Raumplanung müssen möglichst viele Vertreter des Dorfes am Tisch sitzen.» Darum sei der Dorfplatz ein wichtiges Anliegen. «Wenn alles verplant ist, gibt es möglicherweise keinen Raum mehr für einen Dorfplatz. Darum wollen wir jetzt das Thema anstossen», sagt Beni Senn.

«Weil alles im Sand verlaufen würde»

Es habe zwar Anlässe von Seiten der Gemeinde gegeben, die sich mit der Raumplanung beschäftigten. Dabei ging es aber hauptsächlich um die Filtex-Wiese. «Mit unserem Vorstoss für die Gestaltung eines Dorfplatzes wollen wir die Diskussion weiter öffnen, damit die Planung mehr zukunftsgerichtet ist.» Dirk Schättin sagt:

«Es wäre wünschenswert, dass die Meinung der Bevölkerung abgeholt wird. Auch bei der Gestaltung des neuen Raumkonzepts haben wir – so scheint es – nichts zu sagen. Das sollte sich ändern.»

Die Finanzierung oblag bisher der Gruppe. Das Gespräch mit der Gemeinde hätten wir noch nicht gesucht und an einen runden Tisch eingeladen. Alle Betroffenen waren anwesend, nur die Gemeinde blieb unentschuldigt fern. «Weil alles im Sand verlaufen würde.» Wie der Dorfplatz am Ende aussehen werde, sei keineswegs entschieden. «Wir haben ein Freiraumplanungsbüro beauftragt, sich zu überlegen, was beispielsweise aus dem Postplatz gemacht werden könnte.»

Die Idee sei, einen Allzweckplatz zu schaffen. «Mit einem Baum, einem Bänkli und einem Brunnen verbaut man sich viele Möglichkeiten. Deshalb sind Ideen aus der Bevölkerung gesucht, wie ein solcher Dorfplatz als Begegnungszone, aber auch als Platz für einen Markt oder für ein Dorffest gestaltet werden kann.» Es solle ein Platz für alle werden, sagt Manuela Bollhalder. «Für Senioren wie auch Jugendliche.»

Es gehe darum, alle Schnittstellen zu prüfen und verschiedene Interessen zu sammeln, damit in der neuen Raumplanung Möglichkeiten geschaffen und nicht verbaut werden, sagt Dirk Schättin. «Leider sind gewisse Optionen gar nicht mehr vorhanden, weil Räume bereits zugebaut sind», sagt er. Jetzt sei der späteste Zeitpunkt für die Bevölkerung einzugreifen.

«Die Mitwirkung der Bevölkerung ist gesetzlich vorgeschrieben»

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang. Bild: PD

Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, bestätigt, dass 2019 und Anfang des Jahres 2020 öffentliche Anlässe zum Thema Raumplanung stattgefunden haben. Er sagt:

«Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Jeder Einwohnerin und jedem Einwohner steht mein Büro offen. Ich bin jederzeit bereit für ein Gespräch.»

Der Raumplanungsprozess sei vorbereitet und im Gang. «Jedoch als Nächstes muss der Auszonungsprozess abgeschlossen werden, bevor die Planung der inneren Entwicklung im Zusammenspiel mit der kommunalen Richtplanung umgesetzt werden kann», sagt Renato Truniger. Die Mitwirkung der Bevölkerung sei sogar gesetzlich vorgeschrieben, sodass ihn der Vorwurf der Gruppe überrasche und für ihn unverständlich sei. «Ich hoffe sehr, dass die betreffenden Personen mit mir Kontakt aufnehmen und das Gespräch suchen.»