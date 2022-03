Region Toggenburg stellt überarbeitetes Raumkonzept vor

Raumkonzept Toggenburg Der Stärke und der Besonderheit bewusst sein: So will die Region Toggenburg die Entwicklung lenken Die Entwicklung einer Region wie dem Toggenburg hängt von vielen Faktoren ab, auch von Rahmenbedingungen von Bund und Kanton. Mit definierten Massnahmen, die im Raumkonzept geschrieben sind, soll diese Entwicklung erreicht werden. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Die Infrastruktur für die Gesundheitsversorgung und die Bildungsinstitutionen sind in Wattwil angesiedelt. Bild: Benjamin Manser

Die Region Toggenburg ist im Wandel. In vielen Gemeinden entsteht neuer Wohnraum. Unternehmen werden gegründet und bestehende Betriebe werden grösser. Die ganze Entwicklung bewegt sich innerhalb der Schranken der Richtpläne, die im Rahmen des Raumplanungsgesetzes von den Kantonen erstellt worden sind.

Kilian Looser, Präsident der Region Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

«Die Region Toggenburg mit ihren Gemeinden ist nun gefordert, ihre eigenen Bedürfnisse und Ideen auf kantonaler Ebene einzubringen. Dies erfolgt auf Basis des Raumkonzepts», erklärt Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau und Präsident der Region Toggenburg.

Vor bald einmal vier Jahren hat die Region das Raumkonzept verabschiedet und mit der Umsetzung erster Massnahmen begonnen. Im vergangenen Sommer hat der neu zusammengesetzte Vorstand der Region Toggenburg Bilanz zum Erreichten gezogen. In der Folge hat er die Handlungsfelder sanft überarbeitet und die damit verbundenen Massnahmen erneuert und, wo nötig, präzisiert.

Das Raumkonzept, ein Arbeitsinstrument Das schweizerische Raumplanungsgesetz bildet die Grundlage für die raumplanerische Entwicklung der Schweiz und ihrer Regionen. Die Kantone erstellen auf dieser Basis ihre Richtpläne, die wiederum die Basis für die Entwicklung auf regionaler und kommunaler Ebene ist. Damit dies gelingen kann und die Region ihre Bedürfnisse und Ideen auf allen Ebenen einbringen und umsetzen können, müssen sie und ihre Gemeinden wissen, wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie sich entwickeln können und wollen. Das Raumkonzept nimmt diese Herausforderungen auf und bietet sowohl Antworten zu raumplanerischen Aspekten als auch zu potenziellen Entwicklungsmöglichkeiten. Das Raumkonzept soll sowohl für Bundes- und Kantonsstellen als auch für Organisationen, Personen und Institutionen im Toggenburg als Arbeitsinstrument dienen, das eine Initiierung und Umsetzung neuer Ideen und Aktivitäten des vielgestaltigen Lebensraums erleichtert. (pd)

Hohe Lebensqualität und gute Work-Life-Balance

Im Raumkonzept sind fünf Kernbotschaften niedergeschrieben. Die definieren die Gestaltung des heutigen und künftigen Lebensraums. Die erste Kernbotschaft beschreibt die Wohnsituation. Das Toggenburg soll weiterhin eine hohe Lebensqualität mit einer ausgezeichneten Work-Life-Balance bieten.

Es sollen sich Menschen aller Altersschichten und in verschiedenen Lebenssituationen wohlfühlen. Die produzierenden, verarbeitenden und gewerblichen Betriebe bilden, wie in der zweiten Kernbotschaft geschrieben, die wirtschaftliche Grundlage für die Bevölkerung.

Dabei liegt der Fokus nicht nur auf modernen Technologien, sondern auch auf Arbeitsplätzen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft. Eine Diversifizierung in verschiedene Branche wird als Stärke gewertet.

Gute Vernetzung – unter anderem nach Zürich

In der dritten Kernbotschaft wird das Toggenburg als attraktiver und schnell erreichbarer Tourismus- und Erholungsraum im Zentrum der Ostschweiz beschrieben. Die Region soll aber nicht nur Naherholungsgebiet für den Metropolitanraum Zürich und Süddeutschland sein, sondern auch kulturelle Erlebnisse und Möglichkeiten für berufliche Blickwechsel bieten.

Ein gutes Verkehrsnetz und Verbindungen in die Nachbarregionen sind wichtig. Bild: Sabine Camedda

In der vierten Kernbotschaft wird die Vernetzung des Toggenburgs als ländliche Region mit seinen Nachbarregionen wie dem Werdenberg und Liechtenstein und der Metropolitanregion Zürich beschrieben. Dies soll unter anderem durch eine bessere Verbindung im öffentlichen Verkehr und im Individualverkehr geschehen.

In der fünften Kernbotschaft geht es um die Stärkung der Identität. Das Toggenburg soll mit der Klangkultur, der bäuerlichen Tradition und auch mit regionalen Spezialitäten in Verbindung gebracht werden.

Ländlich-urbanes und historisches Zentrum definiert

Aus diesen Kernbotschaften wurden drei Handlungsfelder definiert: «Wohnen und Mobilität», «Wirtschaft, Arbeit und Tourismus» sowie «Energie, Land- und Forstwirtschaft und Landschaft». Diese seien nicht verändert worden, sagt Kilian Looser. Hingegen wurden die daraus abgeleiteten Massnahmen den neuen Gegebenheiten angepasst.

Im Handlungsfeld «Wohnen und Mobilität» werden Wattwil und Lichtensteig als das ländlich-urbane und historische Zentrum der Region definiert. Dort stehen Institutionen von regionaler Bedeutung in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, Verwaltung und Kultur.

Vom Knotenpunkt Wattwil aus soll die Anbindung in die benachbarten Regionen und zukünftig noch stärker in den Metropolitanraum Zürich und in Richtung Werdenberg-Liechtenstein erfolgen. Als konkrete Massnahme soll eine umsteigefreie Verbindung nach Zürich angeboten werden.

In Nesslau soll ein moderner Umsteigehub in die touristischen Zentren Obertoggenburg und Schwägalp entstehen. Die Möglichkeiten, um vom motorisierten Individualverkehr auf andere Verkehrsträger wie Langsamverkehr oder öffentlicher Verkehr umzusteigen, sollen ebenfalls verbessert werden.

Typische Streusiedlungsstruktur will man erhalten

Im Bereich der Siedlungsentwicklung will die Region Toggenburg öffentliche Räume und bestehende Bausubstanz aufwerten. Trotzdem soll die typische Streusiedlungsstruktur erhalten bleiben. Durch zeitgemässe Erneuerung, Erweiterung und Umnutzung soll sie aber als Siedlungsraum weiterentwickelt werden.

Die Region Toggenburg soll ausserdem dem Trend zu alternativem, hybridem Wohnen und Arbeiten Rechnung tragen. Dafür sollen neue Wohnmilieus in Pilotprojekten entwickelt und aufgebaut werden. Die Region schätzt ein Bevölkerungswachstum bis 2040 um zehn Prozent von heute 36’000 auf 40’000 Personen als realistisch.

Mehr Arbeitsplätze und mehr Einwohner

Im Handlungsfeld «Wirtschaft, Arbeit und Tourismus» wurde die Achse der Thur entlang zwischen Bütschwil und Ebnat-Kappel für grössere Unternehmen definiert. Bestehende strategische Arbeitsplatzstandorte sollen gestärkt und neue Standorte entlang der Umfahrungsstrassen ausgeschieden werden. Gewerbe-, Handwerks- und Gastronomiebetriebe sollen sich in der ganzen Region ansiedeln. Bis ins Jahr 2040 soll es im Toggenburg rund 20’000 Arbeitsplätze geben, das wären rund 3000 mehr als aktuell.

Die Region ist sich um die Wichtigkeit des Gesundheitswesens als Beschäftigungsfaktor bewusst. Entsprechend sollen Angebote sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bleiben. Der guten Infrastruktur und dem starken Angebot im Bildungsbereich mit dem Bau des Campus in Wattwil will die Region ebenfalls Rechnung tragen. Dies wie auch Lehrstellen in zukunftsträchtigen Bereichen seien wichtig, damit die Region für Familien mit Kindern attraktiv bleibe.

Der Kulturraum Toggenburg wird durch die Klangwelt geprägt. Die Region könnte sich vorstellen, mit einer engeren Zusammenarbeit mit dem Appenzellerland Synergien zu nutzen und den Bekanntheitsgrad zu steigern. Im Tourismus übernimmt die Region eine Begleitfunktion und fokussiert sich vor allem auf die Stärkung der Mobilität und die Erreichbarkeit der Gäste.

Käse- und Fleischspezialitäten sind auch ein Wirtschaftsfaktor

Im Handlungsfeld «Energie, Land- und Forstwirtschaft und Landschaft» trägt die Region der Landwirtschaft und den in diesem Bereich produzierten Lebensmitteln Rechnung.

Zusammen mit Energietal Toggenburg sollen Projekte gefördert werden, um im Tal erneuerbare Energie aus sämtlichen Energiequellen zu gewinnen. So werde Energie zum Wirtschaftsfaktor, ist die Region Toggenburg überzeugt. Das Landschaftsbild, das die Region seit Jahrhunderten prägt, soll durch eine naturnahe Bewirtschaftung gepflegt werden.

Ebenfalls als Wirtschaftsfaktor werden gesunde und natürliche Milch- und Fleischprodukte sowie agrotouristische Angebote angesehen. Nicht zuletzt will die Region die Holzverarbeitung im Tal und die Nutzung von Holz als Energieträger stärken. Dies mit dem Ziel, regionale Arbeitsplätze zu fördern und Exportgüter aus einheimischem Rohstoff bereitzustellen.

Es liege nun an verschiedenen Organisationen, diese Massnahmen umzusetzen. «Wichtig ist, dass sich für jede Massnahme jemand verantwortlich fühlt», sagt Kilian Looser. «Nur so gelingt die Umsetzung und damit verbunden die Weiterentwicklung unserer Region.»

