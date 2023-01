Herdenschutz zeigt Wirkung: Weniger Wolfsrisse im Toggenburg

Raubtiere Schutzmassnahmen zeigen Wirkung: Weniger Wolfsrisse im Toggenburg Im vergangenen Jahr hat die Anzahl Wolfsrisse im Toggenburg drastisch abgenommen. Ein Grund dafür ist der verbesserte Herdenschutz durch Zäune und Herdenschutzhunde. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Wie viele Wölfe zurzeit im Toggenburg unterwegs sind, lässt sich nicht sagen. Bild: PD

Im Toggenburg wurden im vergangenen Jahr insgesamt vier Tiere, ein Rothirsch und eine Ziege in Wildhaus-Alt St.Johann sowie zwei Ziegen in Ebnat-Kappel, nachweislich durch einen Wolf gerissen. In Krinau konnte die Anwesenheit eines Wolfes durch Kot nachgewiesen werden.