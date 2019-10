Raiffeisen Volley Toggenburg verliert am Wochenende gleich zweimal – mangelnde Erfahrung gab den Ausschlag Sowohl Val-de-Travers als auch Franches-Montagnes waren am Wochenende zu stark für die NLA-Volleyballerinnen aus dem Toggenburg.

Volley Toggenburg wusste am Wochenende spielerisch zwar erneut zu überzeugen, im Gegensatz zur Startrunde musste die junge Mannschaft aber zweimal ohne Punkte das Parkett verlassen. (Bild: Reinhard Kolb)

(pd) In der Doppelrunde vom Wochenende konnte Raiffeisen Volley Toggenburg trotz grossem Engagement keinen Teilerfolg verbuchen. Sowohl bei Val-de-Travers als auch zu Hause gegen Franches-Montagnes reichte es nicht zu einem Satzgewinn.

Am Samstag mussten die Toggenburgerinnen den schwierigen Gang zu Val-de-Travers antreten. Die Westschweizerinnen sind wie Volley Toggenburg in der vergangenen Saison in die NLA aufgestiegen. Im Gegensatz zu den Ostschweizerinnen hatte man bei Val-de-Travers massiv in ausländische Profispielerinnen investiert und versucht so den Ligaerhalt mit zwei Brasilianerinnen und drei US-Amerikanerinnen zu erreichen.

Die erste Niederlage auf fremdem Terrain

Volley Toggenburg startete auswärts zu verhalten in die Partie und machte vor allem am Service zu wenig Druck. So konnte das Heimteam die athletischen Vorteile voll ausspielen. Erst im zweiten Durchgang kamen die Wattwilerinnen besser ins Spiel. Mit konsequentem Spiel gingen die St.Gallerinnen mit 10:5 und 12:8 in Führung.

Dann wendete das Heimteam das Blatt. Toggenburg machte in der Folge zu viele Eigenfehler und musste Val-de-Travers vorbeiziehen lassen. Die Wattwilerinnen versuchten zwar den Anschluss so gut als möglich zu halten, doch der vorentscheidende Satz ging schliesslich knapp mit 25:23 an Valtra. Im dritten Durchgang machten die Profispielerinnen des Heimteams mit ihrer Athletik und Routine den Unterschied, so dass die Gäste ohne Erfolgserlebnis zurückreisen mussten.

Franches-Montagnes war zu stark

Am Sonntag, nicht einmal 24 Stunden später, stand bereits der nächste Ernstkampf auf dem Programm. Zu Hause konnte Volley Toggenburg gegen Franches-Montagnes antreten. Die Jurassierinnen lagen zwar vor dieser Partie ohne Satzgewinn auf dem letzten Platz.

Doch die Ausgangslage täuscht, trafen die Gäste doch in den ersten beiden Runden auf die Ligafavoriten Düdingen und Sm’Aesch-Pfeffingen. Franches-Montagnes startete mit den fünf Ausländerinnen sehr konzentriert in die Begegnung und konnte sofort in Führung gehen.

Es reichte nur zu einigen schönen Punkten

Die Wattwilerinnen realisierten zwar einige schöne Punkte, zu mehr reichte es im ersten Satz aber nicht. Im zweiten Durchgang hielten die Toggenburgerinnen aber viel besser mit. Das junge Team mit einem Altersdurchschnitt von weniger als 20 Jahren spielte mutig und engagiert auf und konnte so den Anschluss lange halten. In den entscheidenden Phasen machten die Wattwilerinnen aber einige vermeidbare Fehler.

Die jungen Wattwilerinnen kämpften zwar um jeden Ball, konnten aber auch im dritten Durchgang nicht verhindern, dass sich die Gäste gegen Ende des Satzes wieder leicht absetzten. Mit dem Vorsprung im Rücken machte Franches-Montagnes kaum mehr Fehler und feierte so in Wattwil den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft.

Toggenburg hält erstaunlich gut mit

Die Wattwilerinnen konnten an diesem Doppelwochenende nicht über sich hinauswachsen. Doch gegen beide Gegner hielten die Spielerinnen über weite Strecken überraschend gut mit. Das Team zeigte immer wieder sehr gut Ansätze, konnte aber das hohe Niveau der Gegnerinnen noch nicht über die volle Distanz mithalten.

Oft agierten die jungen Spielerinnen noch zu hektisch und schenkten so den Gegnerinnen zu einfache Punkte. Trotzdem macht es Spass, dem jungen Team zuzusehen, mit wie viel Spielfreude die Mannschaft bereits jetzt in den Startpartien auf dem höchsten Niveau mitspielt.

Am kommenden Wochenende spielt Volley Toggenburg auswärts in Cheseaux. Am Sonntag, 3. November steht dann gegen Volley Lugano das nächste Heimspiel auf dem Programm.