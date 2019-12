Raiffeisen Volley Toggenburg schafft die Wende nicht und verbleibt am Tabellenende Die Wattwiler Volleyballerinnen aus der Nationalliga A können nicht über sich hinauswachsen und müssen sich gegen Val-de-Travers mit 0:3 geschlagen geben. 15.12.2019, 06.55 Uhr

Am Einsatz fehlte es den Spielerinnen von Raiffeisen Volley Toggenburg nicht. Trotzdem reichte es gegen Val-de-Travers nicht zu einem Erfolgserlebnis. Bild: Beat Lanzendorfer

Raiffeisen Volley Toggenburg spielte gegen Val-de-Travers zwar phasenweise auf Augenhöhe mit, musste aber gegen die Westschweizerinnen trotzdem eine 0:3-Niederlage hinnehmen.

Aufwand und Ertrag passten überhaupt nicht zusammen, obwohl die Toggenburgerinnen viel investierten.

Val-de-Travers mit zwei neuen Ausländerinnen

Bei Val-de-Travers weiss man nie woran man ist. Eigentlich haben die Neuenburgerinnen bereits fünf Ausländerinnen engagiert. Scheinbar hat sich aber eine Brasilianerin verletzt. So kann es passieren, dass man plötzlich einer völlig neuen Mannschaft gegenüber steht.

Am Samstag spielte in der Mitte die Kanadierin Cheshre und auf der Aussenposition die routinierte Brasilianerin Capovilla. Fünf Ausländerinnen standen bei Val-de-Travers konstant auf dem Feld. Vor allem die amerikanischen Aussenangreiferinnen Davenport und Schoene machten unglaublich viel Druck und wurden von der Zuspielerin Riley immer wieder effizient eingesetzt.

Die jungen Toggenburgerinnen, die mit ihren zwei Chinesinnen antraten, konnten phasenweise gut mithalten, in den entscheidenden Phasen machten die Gäste aber weniger Fehler und spielten ihr Spiel sauber durch.

Toggenburg mit zu vielen Eigenfehlern

Eigentlich fielen die Wattwilerinnen in diesem Spiel überhaupt nicht ab. Doch die wichtigen Punkte machten die Gäste. In jedem Satz zogen die jungen Toggenburgerinnen eine kurze Schwächephase ein, in der die Gegnerinnen jeweils vier bis fünf Punkte verbuchen konnten.

Dieses Handicap wog zu schwer. Die Wattwilerinnen versuchten zwar mit einem sehr grossen Aufwand die Lücke zu schliessen, doch die Gegnerinnen spielten in der Rietsteinhalle zu stark auf. Nur wenn das Heimteam sehr viel Risiko einging und mit dem Service Druck machte, konnte Valtra über kurze Phasen beunruhigt werden.

Doch auch in den schwierigen Situationen standen die beiden US-Amerikanerinnen regelmässig bereit und punkteten mit ihren hohen Angriffsbällen. Toggenburg bekam diese scheinbar einfachen und durchschaubaren Angriffe nicht in den Griff und verlor in jedem Satz wichtige Punkte.

Schmeichelhafte Führung der Gäste

So führten die Gäste bis zur Zehn-Minuten-Pause ziemlich schmeichelhaft mit 2:0-Sätzen. Auch im dritten Satz zeigten die Toggenburgerinnen wieder phasenweise hochstehendes Volleyball. Doch gegen ein stark aufspielendes Val-de-Travers reichte das an diesem Abend nicht aus.

Die Westschweizerinnen spielten sehr hartnäckig und kamen mit ihrem stabilen Spiel immer wieder zu wichtigen Punkten. Genau diese Punktchancen vergab Volley Toggenburg. Deshalb ging auch der dritte Satz mit 21:25 Punkten an Val-de-Travers. Einmal mehr müssen sich die Toggenbugerinnen selber an der Nase nehmen und sich eingestehen, dass mehr drin gelegen wäre.

Um auf diesem Niveau erfolgreich zu sein, reicht es aber nicht, wenn die Spielerinnen ihr Niveau einigermassen abrufen können. Für einen Punktgewinn muss die Mannschaft über sich hinauswachsen und mit den starken gegnerischen Ausländerinnen konstant mitspielen. Nur so können in der höchsten Liga der Schweiz Punkte erkämpft werden.

Im letzten Spiel des Jahres treten die Toggenburgerinnen am nächsten Wochenende auswärts gegen Franches-Montagnes an. Dann gibt es eine Pause bis am 4.Januar. (pd)

