radstoff Ökologisch und nachhaltig: Brüderpaar aus Wattwil lanciert Mode fürs Biken und «Après-Biken» Kreativ und ideenreich sind Michael und Pascal Walther. Die beiden nutzten die Coronakrise, um das Kleiderlabel Radstoff in Schwung zu bringen. Ihre Mode soll auf und neben dem Velo tragbar sein. Sabine Camedda 16.06.2021, 17.00 Uhr

Pascal (links) und Michael Walther aus Wattwil haben das Label Radstoff für Biker ins Leben gerufen. Bild: PD

Die Shirts in gedeckten Farben liegen auf dem Tisch. Auffallend sind die Muster auf Brusthöhe: Steinböcke vor einer Bergkulisse oder ein Alpaufzug. Und immer irgendwo dabei: Eine Figur auf einem Bike. So präsentiert sich die Herren-Kollektion von «Radstoff».

Das Damen-T-Shirt kommt in einem knalligeren Türkis daher und zwischen den Steinböcken ist klar eine Bikerin erkennbar. Hinter dem Label für coole Freizeitmode stehen die Brüder Michael und Pascal Walther aus Wattwil. Er habe schon vor etwa zehn Jahren mit diesem Label angefangen, erzählt Michael Walther. Nun hat er sich mit seinem Bruder zusammengetan, um dieses «Hobby» intensiver zu verfolgen.

Der Gärtner und der Designer spannen zusammen

Michael Walther arbeitet als Landschaftsarchitekt und ist begeisterter Biker. Er nimmt an kleineren Rennen teil und kennt die Biker-Welt gut. Er erinnert sich an die Anfänge:

«Was mir immer fehlte, waren coole Kleider, die ich beim Après-Bike tragen konnte.»

In einem Winter, in dem er im Engadin als Langlauflehrer tätig war, begann er sich mit dem Thema zu beschäftigen und gründete das Label Radstoff. Die ersten Shirts vertrieb er als «Ein-Mann-Hobbyunternehmen» in einem Onlineshop. Damit hatte er in seinem Bekanntenkreis und bei den Bikern Erfolg.

Die Coronakrise und deren Einschränkungen, aber auch der damit verbundene Trend zum Biken, brachte Michael Walther dazu, seine Tätigkeit zu intensivieren. Dafür holte er seinen Bruder Pascal ins Boot, der kurz zuvor sein Studium als Industrie-Designer abgeschlossen hatte. Zusammen haben sie nicht nur die Kollektion überarbeitet und die Designs leicht modernisiert.

In der Werbung für «Radstoff» steht Landschaftsarchitekt Michael Walther mit passendem Werkzeug und Bike vor der Kameralinse. Bild: PD

«Auf das Weihnachtsgeschäft hin haben wir richtig Gas gegeben», sagt Pascal Walther. Damit die Käuferinnen und Käufer die Kleider anprobieren konnten, haben die Walthers versucht, Läden für den Verkauf zu finden. Mit Erfolg, ihre Kleider gibt es seither in der Velothek in Bütschwil und je in einem Laden in der Region Winterthur und im Bernbiet.

Eigene Community als Team unterwegs

«Après-Bike» als sommerliches Pendant zum «Après-Ski»: Hierfür möchten Biker bequeme und coole Kleider haben. Bild: PD

Und sie beschlossen, die Kollektion durch Sportkleider zu erweitern. Hierfür erinnerte sich Michael Walther an seine Zeit im Velothek-Rennteam. Es habe ihm immer gefallen, mit demselben Shirt wie seine Kollegen zu fahren, erzählt er. Die Walther-Brüder entwarfen ein Design und fabrizierten gemeinsam mit dem Ostschweizer-Hersteller Qloom einen engen Dress für Rennvelofahrer und ein luftigeres für die Biker.

«Wir haben uns eher für neutrale Farben entschieden, damit unsere Shirts zu vielem passen», erklärt Pascal Walther. Geplant war, die limitierte Stückzahl auf einer kleinen Tour direkt bei den Bikern zu verkaufen. Dies sei zwar wegen Corona nicht ganz gelungen, die Kleider gingen aber schnell weg.

Nicht nur ein Detail verrät es: Bei den Shirts für Damen ist erkennbar eine Bikerin abgebildet. Bild: PD

Verbunden mit dem Kauf ist die Mitgliedschaft in der Radstoff-Cycling-Community. Michael und Pascal Walther stellen sich das als eine Art offenen Verein vor, der gemeinsame Ausfahren durchführt, sich trifft und sich austauscht. Bereits fürs nächste Jahr soll es eine neue Sport-Kollektion geben. Michael und Pascal Walther hoffen, dass sie diese dann auf ihrer Tournee anpreisen können.

Nachhaltigkeit bei Produktion und Vertrieb

Michael und Pascal Walther sind sich bewusst, dass die Modewelt in vielen Bereichen schnelllebig ist. Sie versuchen sich davon zu lösen. Zum einen durch die Schnitte und die Designs, die «nicht so experimentell» sind, wie sie es ausdrücken. Zum anderen durch die Qualität und die damit verbundene Langlebigkeit. Michael Walther:

«Mir war von Anfang an wichtig, dass die Kleidung nachhaltig und fair produziert wird.»

«Radstoff» arbeitet mit Partnern zusammen, die für eine faire Verarbeitung der biologisch produzierten Baumwolle garantieren. Mit dem Getränkebidon beschreiten Michael und Pascal Walther neue Wege: Anstatt aus Plastik ist dieser aus Zuckerrohr hergestellt. Sie seien damit aber noch lange nicht am Ziel, betonen sie. Bei der Produktion und vor allem beim Versand im Onlineshop seien weitere Optimierungen möglich. Ausserdem wollen sie für weitere Teile von «Radstoff» neue Technologien und Produkte nutzen.

Nachhaltig und fair unterwegs: Hinter «Radstoff» steht unter anderem biologisch produzierte Baumwolle und Getränkebidons aus Zuckerrohr. Bild: PD

Recycling ist ein weiteres Stichwort. Designer Pascal Walther hat Ideen, wie das Thema Biken möglichst ressourcenschonend in andere Lebensbereiche wie beispielsweise Wohnen Eingang finden könnte. «Wir hätten noch viele Ideen, aber uns fehlt die Zeit, um sie voranzutreiben», sagen Michael und Pascal Walther. Klagen wollen sie aber nicht, denn sie können das machen, was ihnen Spass macht.

«Reich werden wir damit zwar nicht, aber unser Hobby trägt sich selbst.»