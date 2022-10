Radball: Zwei Mosliger verloren nur gegen den Schweizermeister

Radball Zwei Mosliger holen sich bei ihrer ersten Teilnahme in der höchsten Liga auf Anhieb die Silbermedaille an den Schweizer Meisterschaften Das Radballteam des RMV Mosnang mit Björn Vogel und Rafael Artho erreichte bei seinem ersten Final in der NLA den 2. Platz. Einzig gegen den Schweizer Meister Pfungen gingen die Toggenburger als Verlierer vom Platz. 10.10.2022, 13.51 Uhr

Björn Vogel (links) und Rafael Artho gewannen Silber an den Schweizer Meisterschaften in Seuzach. Bild: PD

Grund zu feiern hatten die beiden jungen Radballer des RMV Mosnang am letzten Samstag in Seuzach. Rafael Artho und Björn Vogel massen sich zum ersten Mal in der höchsten Radballliga an Schweizer Meisterschaften. In vier Finalspielen errangen sie zwei Siege, ein Remis und gingen lediglich einmal als Verlierer vom Platz. Die Belohnung dafür: die Silbermedaille.

Björn Vogel und Rafael Artho spielten einen starken Final. Nachzulesen ist dies im aktuellen Newsletter des RMV Mosnang. Die zwei Toggenburger Radballer hatten sich zum ersten Mal für das Endturnier qualifiziert. Nach dem 2. Platz im Cupfinal und dem 2. Platz an den nationalen Titelkämpfen sind die beiden in der Gesamtwertung die Nummer zwei hinter dem neuen und alten Schweizer Meister Pfungen.

Nur gegen den Schweizer Meister verloren

In der ersten Begegnung des Finals trafen die Mosliger auf den VMC Liestal und gingen mit 6:0 aus dem Spiel. Gegen Altdorf 3, eine Mannschaft, die die Mosnanger sehr gut kennen, erreichten Rafael Artho und Björn Vogel ein Unentschieden. In der dritten Partie verloren sie dann knapp gegen Pfungen. Der RMV Mosnang hält aber fest:

«Das Spiel Mosnang gegen Pfungen war wohl das beste in diesem Final.»

Siegerehrung NLA-Final, hintere Reihe: Mosnang, 2. Platz, Schweizer Meister Pfungen, Altdorf, 3. Platz. Vordere Reihe: Winterthur, Platz 4, Liestal, Platz 5, links und rechts die Schiedsrichter. Bild: PD

Die Mosliger gingen zwar bereits in der ersten Minute in Führung, verloren dann aber mit 3:4 gegen den amtierenden und neuen Schweizer Meister. Bei der letzten Begegnung spielten die Toggenburger gegen den Gastgeber RC Winterthur. Nach dem Halbzeitrückstand konnten Vogel/Artho das Blatt wenden und sicherten sich mit dem 4:3 die Silbermedaille an den Titelkämpfen. (pd/ser)