Radar-Stationen: So viele standen im Toggenburg und in Wil

Radarfallen In der Region Wil und Toggenburg blitzte es 26'000-mal: Wie, wann und vor allem wo die Kantonspolizei den Verkehr kontrolliert Die Polizei kontrolliert auf verschiedene Arten den Verkehr auf der Strasse. Aber wie oft macht sie das, und vor allem auch wo? Hier finden Sie die Antworten. Yasmin Stamm Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Einmal kurz mit den Gedanken abgeschweift und – BLITZ – da ist es schon passiert. Jeder, der regelmässig Auto fährt, hat diese Situation so ähnlich schon einmal erlebt. Oft braucht es nicht viel, bis man auf der Strasse kurz nicht aufpasst und einige Stundenkilometer mehr auf dem Tacho auftauchen, als eigentlich erlaubt sind. Dementsprechend oft wird auch geblitzt.

Die Kantonspolizei St.Gallen führt auf drei verschiedene Arten Tempokontrollen durch. Die erste Art sind sogenannte stationäre Anlagen, also Blitzer, welche immer an demselben Ort stehen bleiben. Die zweite Art sind semistationäre Anlagen, welche an einer Strasse platziert, aber nach einigen Wochen auch schon wieder abgebaut werden.

Die dritte Art sind die bemannten Geschwindigkeitskontrollen. Das bedeutet, dass ein Polizist mit einem mitgeführten Radargerät oder einer Laserpistole stichprobenartig Geschwindigkeiten erfasst. Für Autofahrer ist diese Art von Kontrolle die verhängnisvollste, da die Polizisten meist nicht erkennbar und nur kurze Zeit vor Ort sind.

Im Toggenburg und in Wil und Umgebung gibt es keine stationären Anlagen an fixen Orten. Semistationäre «Blechpolizisten» traf man insgesamt 18 an, und stationär bemannte Kontrollen mit mitgeführtem Radargerät fanden insgesamt 107-mal statt. Mit einer Laserpistole waren es 60 bemannte Kontrollen.

«Kontrollen mit Laserpistolen führen wir oft dann durch, wenn wir eine Beschwerde über einen regelmässigen Raser erhalten», sagt Hanspeter Krüsi, Polizeisprecher der Kantonspolizei St.Gallen. In diesen Situationen habe man einen klaren Zeitpunkt und Ort. «Wenn der Raser oder die Raserin dann vorbei fährt, erkennt sie die Polizisten vor Ort nicht und bremst dementsprechend auch nicht ab.»

Es sei der sogenannte Überraschungseffekt, welcher Autofahrenden in diesen Situationen zum Teil hohe Bussen einholt. «An die fixen und die semistationären Anlagen gewöhnt man sich schnell und passt sich ihnen an. Bei den bemannten Tempokontrollen ist das nicht möglich, weil sie nur wenige Stunden oder sogar nur Minuten an einem Ort sind», so Krüsi.

Semistationäre Geschwindigkeitskontrollen wurden im Toggenburg während 330 Tagen mit sieben Anlagen durchgeführt. Diese waren stationiert in Alt St.Johann, Wildhaus, Neu St.Johann, Lichtensteig, Lütisburg und zwei in Kirchberg.

In der Region Wil und Umgebung wurden insgesamt elf semistationäre Blitzer aufgestellt, welche 486 Tage lang blitzten. Zu finden waren diese in Flawil, Jonschwil, Oberuzwil und Zuzwil sowie jeweils zwei Anlagen in Oberbüren und Uzwil und drei in Wil.

Bemannte Kontrollen mit Radargerät und Laserpistole wurden spontan an bestimmten Strassenabschnitten durchgeführt. Während die «Blechpolizisten» meist innerorts die Autos überwachten, waren die echten Polizisten überall anzutreffen. Von den 167 Tempoüberwachungen fanden 43 ausserorts statt, 7 auf einer Autostrasse und 23 auf einer Autobahn. Die restlichen 95 Kontrollen waren ebenfalls innerorts.

Die 18 Radarstationen erfassten insgesamt fast 5 Millionen Autofahrer. Davon fuhren knapp 26 200 zu schnell. Das bedeutet, dass rund jedes 184. passierende Auto geblitzt wurde, was 0,5 Prozent entspricht. Bei den bemannten Kontrollen waren es knapp 3 Prozent zu schnell Fahrende.

Die Tempoüberschreitungen bewegen sich meist im Rahmen von einer normalen Busse. Nur knapp 1,7 Prozent fuhren so schnell, dass ihre Fälle zur Staatsanwaltschaft gelangten und eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe, je nach Höhe der Tempoüberschreitung, erhielten.

Im Jahr 2021 blitzten die 19 «Blechpolizisten» in der Region fast dreimal so viele Autos wie 2022. Rund 1,5 Prozent der Autos fuhren dabei zu schnell. Das entspricht einer Abnahme von 1 Prozent.

Weswegen es so eine starke Reduktion gab, ist bisher nicht klar. Auch die Kantonspolizei konnte darauf keine Antwort geben.