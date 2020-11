Pünktlich nach Verschiebung: Der Umbau der Migros Wattwil ist abgeschlossen – ein erster Augenschein Durch die Modernisierung wurde die Migros in Wattwil auf den neusten Stand gesetzt. Die Verantwortlichen führten durch Restaurant, Küche und Laden. Simon Bernhardsgrütter 04.11.2020, 16.55 Uhr

Samuel Bauert, Leiter Verkaufsgruppe bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz, und Max Staub, Marktleiter, führen durch die umgebaute Migros Wattwil (von links). Bild: Simon Bernhardsgrütter

Man wollte bereits über die Sommerferien umbauen. Doch Corona machte mit dem Lockdown auch der Migros Wattwil ein Strich durch die Rechnung. Schliesslich startete der Umbau am 31. August. Trotzdem zeigten sich die Verantwortlichen bei der Vorbesichtigung am Mittwochmorgen stolz, dass sie den neuen Zeitplan einhalten konnten. Max Staub, Marktleiter der Filiale in Wattwil, betonte, wie gut von allen Seiten mitgeholfen wurde, obschon die Koordination von 120 Baustellenmitarbeitenden herausfordernd gewesen sei. Er brachte seine Freude zum Ausdruck: