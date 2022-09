WM Public Viewings Region Wil und Toggenburg: Okay oder No-Go?

Public Viewing Die Fussball-WM in Katar ist umstritten: Zeigen die Lokale und Vereine in der Region Wil-Toggenburg das bevorstehende Turnier? Da scheiden sich die Geister: Die einen Fans fordern Boykott, die anderen möchten die Adventszeit im Fussballfieber geniessen. Trotzdem werden in der Region Wil und im Toggenburg die WM-Spiele zu sehen sein. Alec Nedic Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.00 Uhr

Die Stadien in Katar wurden grösstenteils für die WM neu errichtet. Bild: EPA/Ali Haider

Acht neue Stadien und die dazugehörige Infrastruktur – Katar ist bereit für die Fussballweltmeisterschaft, die am 20. November beginnt. Aufgrund der heissen Temperaturen, die im Golfstaat im Sommer vorherrschen – von durchschnittlich 40 Grad ist die Rede – findet das Turnier 2022 im Winter statt. Das Finalspiel wird einige Tage vor Weihnachten, am 18. Dezember, angepfiffen.

Doch schon bevor der erste Ball gespielt ist, gerät die WM immer wieder in die Schlagzeilen. Von Zwangsarbeit, menschenunwürdigen Zuständen unter den Wanderarbeitern und 6500 Toten ist in Medienberichten unter anderem die Rede.

Unter dem Motto «BoycottQatar2022» rufen Sportvereine, Fans und Privatpersonen dazu auf, den Grossanlass zu boykottieren. Die WM 2022 in Katar sei «ein dem Fussball unwürdiges Turnier», heisst es auf der Website der Initiantinnen und Initianten. Sprich: Den Fussballabend vor dem heimischen Fernseher oder in der Kneipe solle man sich dieses Jahr sparen. Trotzdem werden sich viele Fussballbegeisterte die Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft nicht entgehen lassen wollen.

Und natürlich geniesst sich der Ballsport in Gesellschaft besser als allein. Nun stellt sich die Frage, mit welcher Einstellung die Wiler und Toggenburger Organisatorinnen und Organisatoren der kommenden Fussballweltmeisterschaft begegnen.

Es geht um die Leidenschaft zum Fussball

Das Restaurant Eintracht in Kirchberg lässt es sich nicht nehmen, getreu ihrer 24-jährigen Tradition alle Spieltage der Fussballweltmeisterschaft auf der Grossleinwand im Restaurant zu zeigen. Die «Eintracht» hat während der WM-Zeit sieben Tage in der Woche geöffnet, um alle Spiele abzudecken.

Für Bruno Metzger, Inhaber des Restaurants Eintracht, geht es dabei um die Freude am Sport und daher stand spätestens nach der Qualifikation der Schweizer Nati ein Verzicht auf eine Spieleübertragung nicht zur Debatte. Was im Vorfeld des Wettkampfes geschehen sei, könne er ohnehin nicht mehr ändern, sagt Bruno Metzger. Er führt aus:

«Schlussendlich steht für uns die Leidenschaft zum Fussball im Vordergrund.»

Schweizer Jubel nach dem Sieg gegen Frankreich an der letzten EM im Jahr 2021. Bild: Donato Caspari

Als Verein darauf angewiesen

Das Veranstalten von Public Viewings während der internationalen Fussballturniere hat auch in Niederstetten Tradition. Normalerweise stellt der FC Niederstetten in Schwarzenbach ein Festzelt auf, wo sich Fussballbegeisterte aus der Region treffen können, um die Spiele gemeinsam zu schauen. Doch das unberechenbare Wetter während der Wintermonate macht diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Eine Alternative war gefragt, und wurde gefunden. Die Räumlichkeiten des Jonschwiler Jugend- und Kulturtreffs «Lamuco» verwandeln sich während der Fussballzeit in die «WM-Oase». Die Organisatoren des FC Niederstetten übertragen grundsätzlich alle Partien, die am Nachmittag und am Abend stattfinden. Falls die Schweizer auf dem Feld stehen, zeigt die «WM-Oase» auch Spiele, die am Morgen angepfiffen werden.

Mario Bischof vom FC Niederstetten, OK-Präsident des Public Viewings Bild: PD

OK-Präsident Mario Bischof erklärt, dass der kleine Fussballklub auf die Einnahme von Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Public Viewing, angewiesen ist. Deshalb sei ein Boykott innerhalb des Vereins nie zur Diskussion gestanden, auch wenn er die Gründe dafür nachvollziehen könne. Für die Organisatoren überwog das Anliegen, ein gelungenes Fussballfest auf die Beine zu stellen. Mario Bischof sagt:

«In diesen politisch und gesellschaftlich schwierigen Zeiten scheint es uns umso wichtiger, die Bevölkerung zusammenzubringen.»

Jeder habe die freie Wahl

Auch in «Ralph’s Bar» in Wil werden die Spiele der Fussballweltmeisterschaft zu sehen sein. Der Betreiber Ralph Brunschwiler betrachtet die ganze Thematik aus unternehmerischer Sicht. Für ihn ist klar: Wenn er die Spiele ausstrahlt, schadet er als Dienstleister damit niemandem. Unter seinen Gästen bestehe das Bedürfnis, die Partien in der Bar mitverfolgen zu können. Ralph Brunschwiler verdeutlicht:

«Das sind alles mündige Menschen, die selbst entscheiden können, ob sie sich die Spiele anschauen oder nicht.»

Im Biergarten von «Ralph’s Bar» werden möglichst viele Spiele der WM gezeigt werden, insbesondere diejenigen der Schweizer Nati.

Solidarität statt Boykott

Von einem generellen Boykott rät auch Amnesty International ab, denn die grundlegenden Probleme würden dadurch nicht gelöst, wie die Organisation 2021 in einem Bericht mitteilte.

Die Menschenrechtsorganisation ruft zur internationalen Solidarität mit den unterdrückten Menschen in Katar auf. Ein Boykott bewirke nämlich nur das Gegenteil – errungene Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Tausenden Arbeiterinnen und Arbeiter würden zurückgeworfen.

