Ganterschwiler Bruno Facci fordert Änderungen in Psychiatrien

Interview Weniger Medikamente und mehr Einbezug der Angehörigen: Der Ganterschwiler Bruno Facci fordert Änderungen in den Psychiatrien Eine Ostschweizer Vereinigung nimmt den Tag der psychisch Kranken zum Anlass, um auf dringend nötige Verbesserungen bei der Behandlung der Betroffenen aufmerksam zu machen. Bruno Facci aus Ganterschwil ist Vizepräsident der Vereinigung und selber Angehöriger eines Betroffenen. Christof Lampart 20.09.2021, 12.04 Uhr

Bruno Facci, Vizepräsident der VASK Ostschweiz. Bild: Christof Lampart

Die Ansprüche, die sich die moderne Psychiatrie selbst auf die Fahne geschrieben hat, werden im Klinikalltag noch viel zu wenig umgesetzt, sagt Bruno Facci aus Ganterschwil. «Teilweise gar nicht.» Facci ist Vizepräsident der Ostschweizer Vereinigung Angehöriger psychisch Kranker (VASK Ostschweiz). Er verbrachte sein ganzes Berufsleben in der Psychiatrischen Klinik Nord in Wil, wo er sich vom Hilfspfleger bis hin zum Pflegedienstleiter und Qualitätsdienstverantwortlichen für die ganze Klinik hocharbeitete. Er kennt die Situation aber auch als Angehöriger eines betroffenen Bruders. Anlässlich des Tags der psychisch Kranken vom 10. Oktober bezieht Facci Stellung zu den Dingen, die aus seiner Sicht in der Psychiatrie in die falsche Richtung laufen.

Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Positiven gewandelt. Wo früher geschlossene Anstalten waren, befinden sich heute (halb-)offene Kliniken, teilstationäre und ambulante Einrichtungen. Auch die medizinische Behandlung ist viel besser. Weshalb sind Sie trotzdem nicht zufrieden?

Bruno Facci: Ja, es hat sich sicher vieles zum Besseren gewandelt, seit ich 1974 als Hilfspfleger anfing. Aber als Angehöriger eines psychisch kranken Bruders und als Vorstandsmitglied der VASK Ostschweiz und Präsident der VASK Schweiz erfahre ich immerzu, dass zwischen dem, was in den Klinikprospekten steht, und dem, was sich im Klinikalltag abspielt, oft Welten klaffen.

Haben Sie ein Beispiel?

Bei meiner Arbeit für die VASK erfahre ich immer wieder, dass in der Psychiatrie heute die Behandlung in erster Linie mit Medikamenten erfolgt. Offiziell wird aber das Credo verbreitet, dass es keine medikamentöse Therapie ohne Psychotherapie geben darf. Und das stimmt ja auch. Die Psychotherapie sollte immer die Basis der Behandlung sein, während Medikamente darauf aufbauend eine wirksame Unterstützung darstellen können – und nicht umgekehrt, wie es häufig Praxis ist.

Warum ist dem Ihrer Meinung nach so?

Es hat einfach auch zu wenige psychotherapeutisch ausgebildete Fachkräfte. Hier muss man sicher ansetzen. In akuten Phasen sind Medikamente zwar die erste Wahl, sollten aber so rasch als möglich mit einer begleiteten Psychotherapie reduziert oder gar abgesetzt werden. Medikamente haben nämlich oft schwere Nebenwirkungen und führen zu Langzeitschäden. Letztere widersprechen dem ärztlichen Prinzip, dem Patienten nicht schaden zu wollen.

Was die VASK Ostschweiz will Die Selbsthilfeorganisation VASK Ostschweiz wurde 1988 von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen gegründet. Die Vereinigung zählt heute in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Glarus, beide Appenzell sowie im Fürstentum Liechtenstein rund 170 Mitglieder. Diese sind alle als Angehörige von der schweren psychischen Erkrankung eines Familienmitglieds betroffen und wollen einander durch die Vereinigung gegenseitig unterstützen und beraten. Gemeinsam mit der VASK Schweiz strebt sie grundlegende Verbesserungen der Situation der Angehörigen von Menschen mit psychischer Erkrankung an. Sie engagiert sich für die Aufklärung der Bevölkerung über psychische Erkrankungen und deren Auswirkungen auf die Angehörigen und trägt bei zur Entstigmatisierung von psychisch Kranken bei. Weitere Infos unter: www.vaskostschweiz.ch. (art)

Neben den Ärzten und Patienten gibt es auch noch die Angehörigen. Wie lassen sich diese in einer erfolgreichen Behandlung einsetzen?

Sie sprechen da etwas ganz Zentrales an, das aber leider im Argen liegt. Es ist bekannt, dass für eine erfolgreiche Behandlung der Einbezug von Betroffenen und Angehörigen sehr wichtig ist, da die Behandlungen effektiver sind und auch potenziell günstiger werden. Tatsächlich nehmen aber die Behandlungsteams den Einbezug der Angehörigen noch viel zu wenig wahr. Manchmal verstecken sie sich auch hinter dem Berufsgeheimnis und lassen die Angehörigen mit ihren Sorgen und Nöten allein. Dabei wäre eine professionelle Angehörigenbegleitung auf den Stationen wichtig, denn Angehörige sind selbst viel anfälliger für psychische Erkrankungen. Einige Kliniken verfügen zwar über professionelle Beratungsstellen für Angehörige. Diese erfüllen zwar die wichtige Informationspflicht, sind leider aber nicht in die direkte Behandlung eingebunden.

Bald ist der «Tag der psychisch Kranken». Warum benutzen Organisationen wie die VASK Ostschweiz die Gelegenheit, um auf ihn aufmerksam zu machen?

Um die Bevölkerung weiter für das Thema zu sensibilisieren. Denn im Gegensatz zu körperlich Kranken leiden psychisch Kranke nach wie vor unter Stigmatisierung, Ablehnung und ungerechtfertigten Schuldzuweisungen. Psychisch krank zu sein, ist immer noch mit Scham behaftet – und das bekommen auch die Angehörigen zu spüren. Dabei müsste es doch das Ziel der heutigen und künftigen Psychiatrie sein, dass kein Patient und kein Angehöriger sich mehr schämt wegen einer psychischen Erkrankung. Daran werden wir als VASK Ostschweiz auch weiterhin mitarbeiten, denn kein Mensch verdient es, wegen einer psychischen Erkrankung ausgegrenzt, stigmatisiert, diskriminiert oder auf irgendeine Art und Weise entwürdigt zu werden. Um das zu erreichen, gilt es sich daran zu machen, was Anna Miller am 9. Juli in ihrem Kommentar in dieser Zeitung schrieb: Die Psyche muss Priorität erhalten.