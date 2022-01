Unbewilligte Corona-Demo in Wil: Stadt warnt vor Konsequenzen

Massnahmen Unbewilligte Coronademos in Wil: Den Teilnehmenden drohen strafrechtliche Konsequenzen Schon im vergangenen Herbst war es in Wil zu mehreren nicht genehmigten Kundgebungen gekommen. Nach Verstössen im Rahmen der Protestaktion vom vergangenen Dienstag greift die Stadt nun durch. Gabriela Schmid 14.01.2022, 17.29 Uhr

Auch in anderen Städten ist es in der vergangenen Woche zu Demonstrationen gegen die Coronamassnahmen gekommen, wie hier in Zürich. Bild: Keystone (8. Januar 2022)

Seit dem deutlichen Ja zum Covid-Gesetz am 28. November sind die Rufe nach «Liberté» in Wil vorübergehend verstummt. Doch nun hallten nach Wochen der Stille am Dienstag wieder Trycheln durch die Strassen. «In Wil hat diese Woche eine Kundgebung von Gegnern der Covid-Massnahmen stattgefunden. Die Stadt Wil weist darauf hin, dass es sich dabei um eine unbewilligte Demonstration handelte», schreibt die Kommunikationsstelle in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Zwischen 100 und 150 Teilnehmende zogen laut Auskunft von Stadtrat Dario Sulzer, Vorsteher des Departements Gesellschaft und Sicherheit, am Abend mit einer Lautsprecheranlage vom Bahnhof zur Altstadt. Laut seinen Aussagen durchquerten die Protestierenden den Schwanenkreisel und zündeten vereinzelt Pyrotechnik. «Die Pyros haben auf dem Hofplatz Spuren hinterlassen», sagt Sulzer. Zu einer Sachbeschädigung ist es gemäss Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, allerdings nicht gekommen.

Stadt tolerierte mehrere Kundgebungen

Noch sei nicht bekannt, wer hinter der Organisation der Kundgebung stehe, so Sulzer. Die Stadt findet in ihrer Mitteilung jedoch klare Worte: «Die Organisatoren wie auch die Teilnehmenden einer derartigen Veranstaltung werden beim Fehlen einer Bewilligung mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.» Weitere Gesetzesverstösse, wie das Abbrennen von Feuerwerk, Vermummung oder Sachbeschädigungen, werden ausserdem durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Dario Sulzer, Stadtrat und Vorsteher des Departements Gesellschaft und Sicherheit. Bild: PD

Bereits im vergangenen Herbst wurden während mehrerer Wochen wiederholt unbewilligte Kundgebungen in Wil durchgeführt. Warum reagiert die Stadt also erst jetzt? «Da die Demonstrationen im Vorfeld der Abstimmung zum Referendum friedlich abgehalten wurden, hat man das ein Stück weit toleriert», sagt Sulzer. Auch habe man die Verantwortlichen schliesslich ausfindig machen und Bewilligungen mit Auflagen erteilen können.

Nun sei die Situation aber eine andere: «Dieses Mal ist es zu mehreren Verstössen gegen Gesetze und das Polizeireglement gekommen», hält Sulzer fest:

«Wir wollen daher klar kommunizieren, dass unbewilligte Protestaktionen seitens der Stadt nicht mehr geduldet werden.»

Bewilligung für weitere Kundgebungen zwingend

Wie das Onlineportal «hallowil.ch» in einem Artikel schreibt, ist am kommenden Dienstagabend bereits die nächste Coronademo in der ehemaligen Äbtestadt geplant. Die nötige Bewilligung liegt laut Sulzer derzeit noch nicht vor. In ihrer Medienmitteilung schreibt die Stadt abschliessend, dass eine solche zwingend und frühzeitig bei der Dienststelle Gewerbe und Markt einzuholen sei.

Doch weshalb ist eine Bewilligung so wichtig? «Liegen gute Gründe für die Nutzung des öffentlichen Raums vor und wird dieser genehmigt, können beispielsweise örtliche und zeitliche Einschränkungen für den Anlass bestimmt werden», erklärt der Stadtrat. So sei ein geregelter Ablauf gesichert und man habe konkrete Ansprechpersonen bei allfälligen Verstössen.

Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Bild: PD

Ob Massnahmengegner – mit oder ohne Genehmigung – tatsächlich wieder vermehrt durch Wil ziehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die Kantonspolizei werde die Situation beobachten und «im möglichen und verhältnismässigen Rahmen Massnahmen ergreifen», so Mediensprecher Schneider. Welche Massnahmen das genau sein werden, werde man nicht weiter kommentieren.